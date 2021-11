Siebenjährige wird bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine siebenjährige City-Roller-Fahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Waggershauser Straße mit einem Pkw zusammenstieß. Der 43-jährige Autofahrer wollte laut Polizeibericht vom Wachirweg auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei offenbar das auf dem Gehweg von rechts nahende Mädchen. Beim Anfahren kollidierte der Wagen mit der Rollerfahrerin, die daraufhin stürzte. Sie zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.