Siebenjähriger schießt ausgezeichnetes Tor

Beim Jahresvoting des Jugendfußball-Internetportals „Stollenstrolche“ hat Michel Morgenbesser von der SGM Fischbach/Schnetzenhausen in der vergangenen Woche einen Achtungserfolg erzielt: Unter den zehn Monatsgewinnern 2014 aus Deutschland landete der Siebenjährige mit seinem Sonntagsschuss auf dem siebten Platz.

Knapp über 10 000 Menschen beteiligten sich laut Homepage (www.stollenstrolche.de) beim finalen Voting. Michel – Monatssieger im Mai 2014 und jüngster Teilnehmer – konnte mit seinem Bogenlampen-Treffer dabei 289 Stimmen auf sich vereinigen. Trotz des Ergebnisses äußern sich der SGM-Nachwuchskicker und sein Vater Thorsten Neukamm nicht unzufrieden über den Ausgang: „Der sportliche Gewinn ist, dass eine kleine Fußballfreundschaft zu Christoph entstanden ist“, berichtet Neukamm. Der zehnjährige Christoph vom SV Tannheim bei Biberach, Monatssieger im Oktober 2014, trat ebenfalls beim Jahrevoting an und wurde Dritter. Nun soll es im Sommer ein „Stollenstrolch-Freundschaftsspiel“ zwischen beiden Jugendteams geben. Mächtig stolz ist Michel auf den „Stollenstrolch-Pokal“, den er 2014 gewonnen hat. „Der steht jetzt auf dem Fensterbrett und wird noch einen besonderen Platz erhalten.“ Nach dem Medienrummel der vergangenen Zeit kehrt in die Familie von Michel langsam Ruhe ein: „Jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Sportliche“, so Thorsten Neukamm.