7 Sachen auf dem Kulturufer, die Kinder UND Eltern Spaß machen

Normalerweise sind Eltern froh, wenn sie ihre Kinder zur Bespaßung für eine Stunde abgeben können. Beim Kulturufer ist das anders: Dort gibt es viele Angebote, die Kinder und sogar Jugendliche ebenso vergnüglich finden wie ihre Eltern. Hier eine kleine Auswahl:

1. Das Bauzelt mit 35 000 Bauklötzen auf der Aktionswiese

Weil sich der kleine Baumeister im Manne hier so richtig austoben kann. Zuhause geht das nicht. Da gibt’s einfach zu wenige Bauklötze. Und die muss man sich auch noch mit den Kindern teilen.

2. Die 18 Meter lange Wasserrutsche auf der Aktionswiese

Weil Eltern hier unglaubliche Schnappschüsse von ihren Sprösslingen machen können, wenn sie die nasse Bahn runterschlittern. So viel Spaß war ihnen vielleicht noch nie ins Gesicht geschrieben

3. Die Straßenkünstler

Weil jeden Tag ein neues Programm geboten wird und auch die Erwachsenen nicht so abgebrüht sind, das sie für Artistik, Akrobatik und Clownerie nicht empfänglich wären.

4. Die Kindertheater nachmittags im kleinen Zelt

Weil die Theaterbühnen wissen, dass sie auch den Erwachsenen etwas bieten müssen, damit sie mit ihren Kindern überhaupt in die täglich wechselnden Vorstellungen kommen.

5. Eigentlich jede Bastelaktion auf dem Molke-Areal an der Musikmuschel

Viele Jugendliche werkeln hier lieber alleine vor sich hin, weil sie sich in einem Alter befinden, in dem sie sich abnabeln. Trotzdem sieht man jede Menge Mütter und Väter, die sich währenddessen gleich daneben auf einem Stuhl des Molke-Cafés niederlassen. Könnte an den konkurrenzlos günstigen Getränkepreisen liegen.

6. Der Kunsthandwerkermarkt

Klar, man darf nicht erwarten, dass sich Kinder unbedingt für Stände interessieren, die Kleidung verkaufen. Aber was die Kunsthandwerker sonst noch alles anbieten, gleicht oft einer Wunderkammer. Allein die zahllosen exotischen Pflanzensamen und Muscheln am Stand von Jens Frielingaus beim Spitalkeller faszinieren Groß und Klein locker eine halbe Stunde lang.

7. Die Molke-Konzerte in der Musikmuschel

Weil Eltern hier anhand der vielen auftretenden Bands ihrem Nachwuchs demonstrieren können, dass der Grunge, Reggae und Punkrock ihrer eigenen Jugend gar nicht so schlecht war. Und weil die Jungen ihren Alten am selben Ort trotzdem beweisen können, dass der Sound der Jugendkultur seitdem nicht stehengeblieben ist.