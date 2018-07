Sieben Medaillen für Ailinger Turner

Beim Finale des Turnathlons am vergangenen Sonntag in Kressbronn hat die TSG Ailingen ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Mit zwei Meistertiteln und sieben Medaillen kehrten die Turner zurück. Von 25 gestarteten Ailingern platzierten sich elf unter den besten Sechs. Das teilt die TSG-Turnabteilung mit.

Aus der Gesamtwertung gefallen

Bei den Jüngsten in der Altersklasse E7 erturnte sich Luis Jehle den vierten Platz in der Tageswertung. Da er am zweiten Wettkampftag nicht antreten konnte, fiel er aus der Gesamtwertung.

Dort konnte sich – nach insgesamt drei guten Ergebnissen – Patrick Märten die Bronzemedaille für die Ailinger Turnriege sichern. Jonas Spiegelhalter kam knapp dahinter auf den vierten Rang und wurde mit der Kupfermedaille belohnt.

In der Altersklasse E9 steigerte Alexander Rudert zwar noch einmal seine Punkteausbeute. In der Gesamtwertung reichte es allerdings nicht mehr ganz, um aufs Podest zu kommen. Alexander wurde schlussendlich Fünfter.

Nach seinem Sieg beim ersten Kürwettkampf überzeugte Lenny Fleschhut auch beim Finale in der D11-Alterskategorie. Knapp verpasste er den Tagessieg, sicherte sich damit jedoch die Vizemeisterschaft. Einen überzeugenden Wettkampf lieferte auch Elias Wegerer ab und wurde zum Abschluss noch mal Dritter. Hannes Waibel (Rang fünf, C12), Janis Fleschhut (Platz sechs, C13), Niklas Böck (Platz sieben, E8) und Moritz Schreibmüller (Achter der E8-Wertung) konnten ebenfalls über alle drei Wettkämpfe ihre Leistung abrufen.

Starke B-Jugendturner

In der B-Jugend standen gleich zwei Ailinger auf dem Podest. Antonio Melino kam beim Finale zwar nur auf Rang drei. Sein Vorsprung war jedoch groß genug, um erneut Oberschwäbischer Meister zu werden. Alessio Röhr sicherte sich in Kressbronn seinen zweiten Tagessieg und somit auch die Vizemeisterschaft. Nolan Zeinar als Gesamtsechster komplettiert das starke Ailinger Ergebnis in dieser Jugend.

Bei den Ailinger Junioren erturnte sich Antonio Ioco einen starken dritten Platz beim abschließenden Kürwettkampf. Allerdings musste er beim Auftakt der Serie passen und konnte somit nicht im Kampf um die Medaillen eingreifen. Die Ailinger Eric Traub und Nils Mohr lieferten sich dagegen ein internes Duell um die Kupfermedaille, das schließlich Eric knapp für sich entscheiden konnte.

Als einziger Starter in der offenen Klasse stellte Jannik Müller sein Können unter Beweis und bekam bei der Siegerehrung unterm Strich die Goldmedaille überreicht.