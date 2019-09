Sieben Bands auf drei Bühnen und ein kultiger Headliner spielen beim 3. FAB (Fallenbrunnen)-Festival am Samstag, 21. September, im Kulturhaus Caserne. Josh. kommt mit Band und Super-Hit „Cordula Grün“. Außerdem sind das Pop-Duo Nosoyo, Liedermacherin Sarah Straub (solo), die Rock-Band Tom Allen & The Strangest, Julius Höhlich mit Band sowie die regionalen Newcomer „Midnight Mission“ aus Tettnang und „Neon Diamond“ aus Ravensburg mit dabei. Die Schwäbische Zeitung verlost für diesen Tag dreimal zwei FAB-Festival-Tickets.

Besucher können mit den am Samstag, 21. September, gültigen Festival-Ticket Musik-Bands der Extraklasse erleben, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Josh. ist der Sänger von „Cordula Grün“, dem Überraschungshit des Jahres 2018. Sarah Straub präsentiert ihr nunmehr drittes Programm „Alles das und mehr“. Das Alternative-Pop-Duo Nosoyo aus Berlin bringt ausgelassenen Alternative in die Caserne. Tom Allen & The Strangest garantieren energiegeladener Brit-Rock pur und Julius Höhlich hat mit „Lonely Dancer“ seine Debüt-EP im Gepäck. Der 21-jährige Solokünstler beweise mit Bluesrock, Balladen und Irish Folk, dass er ein , musikalischer Zeitreisender ist, und: ein Rebell, heißt es in der Ankündigung weiter.

Beim FAB-Festival sind aber auch regionale Bands zu erleben. Zum einen: „Midnight Mission“ aus Tettnang. Die vier jungen Männer Till (Gesang), Manu (Gitarre), Rene Drums) und Julian (Bass) spielen ein Programm aus ausschließlich eigenen Pop & Rock Songs. „Neon Diamond“ sind Newcomer aus Ravensburg. Marlon Knitz (Vocals/Guitar), Daniel Kebschull (Bass), Pascal Pfefferle (Drums) und Marius Hägele (Lead-Guitar) kreieren völlig ungezwungen nur eigene Songs und auch ihren ganz eigenen Stil.

Am Festivalwochenende werden Kinofilme für kleine und große Menschen gezeigt (Kino Studio 17, Donnerstag, Samstag, Sonntag). Zu sehen sind „Mein Freund, die Giraffe“, ein Film über zwei außergewöhnliche Freunde mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ sowie „Yesterday“.

Bereits am Freitag, 20. September, treffen sich beim Poetry Slam (20 Uhr, Casino) einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes mit regionalen Kandidaten im Kulturhaus, um in einen dichterischen Wettstreit zu treten. Nach dem Poetry-Slam ab 23 Uhr ist DJ Günes mit seiner „Good Vibes“-Party am Start. Ebenfalls am Freitag sind Friedrich & Wiesenhütter (20 Uhr, Atrium), die Alltagspoeten aus Berlin, im Kulturhaus zu Gast. Sie präsentieren vom Leben geschriebene Texte gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik.

Eröffnet wird das Festivalwochenende übrigens bereits am Donnerstag, 19. September, ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) bei freiem Eintritt mit einem Jazzkonzert im Amicus. JazzPort präsentiert das Davide Petrocca Quartett, das geschmackvollen „Straight ahead Westcoast Jazz“ in der Klangästhetik der 1960er-Jahre spielt.

Sonntag gehört Familien

Der Festivalsonntag, 22. September, beim 3. FAB (Fallenbrunnen)-Festival ist ganz den Familien und Kindern gewidmet. Im wunderschönen Innenhof des Kulturhauses Caserne können sich die jüngsten Gäste ab 14 Uhr mit den Geräten und Spielen aus dem Spielmobil ausleben, die Super-Hüpfburg lädt zum Austoben ein. Die Eltern können sich bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken im Innenhof entspannen. Dann kommt die ZirkusAkademie. Um 14.30 Uhr zeigen Jungartisten Szenen aus ihrer Blues Brothers-Show. Ab 15 Uhr gibt es einen Mit-Mach-Zirkus. Kinder und Jugendliche können in die Welt der Artisten der Zirkusakademie schnuppern. Sie lernen jonglieren, spielen Diabolo und Poi, gestalten einfache Akrobatik-Figuren und am Ende zeigen sie allen ihr Können.