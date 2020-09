Sieben auf einen Streich: Bundespolizei begrüßt neue Kollegen am See

Die Bundespolizeireviere Friedrichshafen, Konstanz und Singen haben zum 31. August personelle Verstärkung bekommen. Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes und drei Jahren Diplomstudium in der Laufbahn des gehobenen Dienstes, haben sieben neue Polizist, darunter fünf Polizeimeister und zwei Polizeikommissare, ihre Abschlussprüfungen bestanden und nun ihren Dienst angetreten, teilt die Bundespolizei mit.

Anders als in den bisherigen Jahren, wurden die sieben Dienstanfänger dieses Jahr nicht wie gewohnt in der Bundespolizeidirektion Stuttgart vereidigt, sondern im kleinen Rahmen unter Wahrung der Hygienevorschriften, direkt in der Bundespolizeiinspektion in Konstanz.

Nach einer kurzen Begrüßung via Videobotschaft durch den Leiter der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Präsident Markus Ritter, hieß der Inspektionsleiter Stephan Nagler die neuen Kollegen willkommen. Zum feierlichen Abschluss der Vereidigung leisteten die neuen Polizeivollzugsbeamten ihren Diensteid.