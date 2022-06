Mit Hörproben: Häfler Musikerinnen spielen beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Zwei junge Musikerinnen aus Friedrichshafen haben sich für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg qualifiziert. Dort zeigen die besten Musiker aus allen 16 Bundesländern ihr Können.

Marlene Rall, 15, spielt Perkussion-Instrumente, Luisa Schraff, 15, Akkordeon. Beide fahren für das erste Juni-Wochenende in den Norden. Sie präsentieren das Programm, mit dem sie schon im Regional- und Landeswettbewerb die Jurys überzeugt haben.

Marlene steht hinter der Marimba der Musikschule in Friedrichshafen, zwischen den Fingern der rechten und der linken Hand hält sie je zwei Schlägel. Eine Marimba ist ein Schlaginstrument, das entfernt an ein sehr großes Glockenspiel erinnert. Mit leichten Drehungen ihrer Handgelenke bewegt Marlene die Schlägel und bringt die Holzplatten der Marimba zum Klingen.

Eine Musikerin, mehrere Schlaginstrumente

Marimba sei das Instrument, das sie am besten könne, erklärt sie. Es ist aber nicht das einzige, das sie am 4. Juni in Oldenburg spielen wird. Denn zur Kategorie Perkussion gehören verschiedene Instrumente. Bei Marlene sind das, außer der Marimba, kleine Trommeln und ein Set-up, bestehend aus mehreren Schlaginstrumenten.

Mit fünf Jahren habe sie sich zunächst für die Harfe entschieden und ein Jahr später Schlagzeug dazugenommen. „Schlagzeug fand ich als kleines Kind am coolsten“, sagt Marlene. Doch ihr damaliger Lehrer habe gewollt, dass sie die gesamte Bandbreite der Schlaginstrumente kennenlernt, darunter die Marimba. Torsten Wenz unterrichtet Marlene seit fünf Jahren. „Es gehört schon viel dazu, sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren“, sagt er.

Zwar müssen sich die Musiker nicht gegen andere „durchsetzen“, aber sie benötigen eine bestimmte Punktzahl, um am Bundeswettbewerb teilnehmen zu dürfen. Marlene spielt dort unter anderem April Sky von Chin Cheng Lin, einem zeitgenössischen Komponisten. Die Solo-Literatur für Marimba habe sich vor allem in den letzten Jahren enorm entwickelt, erklärt ihr Lehrer.

Wer so gut ist wie Marlene, kann sich gut überlegen, Musik zu studieren

, meint er. Doch Marlene, die die 11. Klasse am Graf-Zeppelin-Gymnasium besucht, hat momentan für nach der Schule andere Pläne. Sie könnte sich Ingenieurswissenschaften oder Medizin vorstellen. „Ich möchte das Kreative lieber als Hobby behalten“, sagt sie. Hinzu kommt, dass die Musik nicht ihre komplette freie Zeit einnimmt. Sie Ebenso wichtig ist Marlene ihr Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ailingen.

Marlene Rall präsentiert auf der Marimba unter andrem April Sky, ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Chin Cheng Lin. (Foto: Anke Kumbier)

Ihrem Auftritt am Samstag blickt die 15-Jährige relativ gelassen entgegen. Ihr Ziel sei es gewesen, zum Bundeswettbewerb zu kommen – und das ist ihr gelungen. „Jetzt ist es für mich einfach ein Konzert, bei dem ich Spaß haben will.“ Muss nur noch die Marimba nach Oldenburg transportiert werden, immerhin ein Instrument, das knapp zwei Meter lang ist. „Wahrscheinlich fahren wir mit dem Busle“, überlegt Marlene.

Luisa Schraff ist mit dem Akkordeon aufgewachsen

Luisa Schraff hat es in dieser Hinsicht mit ihrem Akkordeon etwas einfacher. Sie spielt am Sonntag in Oldenburg unter anderem Werke von Domenico Scarlatti und eine Toccatina von Günter Ketzscher. Die 15-Jährige besucht die 10. Klasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, wohnt in Ettenkirch und nimmt bei Helmut Mirl von der Musikschule Vogel und Mirl in Meckenbeuren Unterricht.

„Ich war hier schon in der musikalischen Früherziehung und hab auf einem kleinen Akkordeon herumgeklimpert“, erzählt sie. Ihre Mutter, Stefanie Schraff, spielt ebenfalls Akkordeon. Beide musizieren zusammen im Akkordeonclub Meckenbeuren. „Ich habe mir nie überlegt, ein anderes Instrument zu spielen“, sagt Luisa.

Seit 2012 nimmt sie Unterricht. „Das hat mich echt überwältigt“, meint sie zu ihrer Qualifikation für den Bundeswettbewerb. Der Zeitpunkt war ideal. Denn Jugend musiziert finde nur alle drei Jahre mit Akkordeon statt, erklärt Luisa. In den kommenden zwei Jahren nehme vermutlich die Vorbereitung aufs Abi viel Zeit ein, eine erneute Teilnahme am Bundeswettbewerb sei daher unwahrscheinlich.

Der Familienurlaub wird kurzerhand umgeplant

Deshalb war für die Familie auch klar, dass sie ihren Urlaub umplant. Statt an den Gardasee geht es jetzt in den Pfingstferien nach Oldenburg. „Das war unser dritter Versuch, an den Gardasee zu fahren. Zweimal kam Corona dazwischen und jetzt der Bundeswettbewerb“, sagt Stefanie Schraff und lacht.

Luisa Schraff spielt am Sonntag unter anderem Werke von Domenico Scarlatti, Jacques Ibert und Günter Ketzscher. (Foto: Anke Kumbier)

Ähnlich wie bei Marlene nimmt die Musik einen wichtigen Teil von Luisas Leben ein, sie ist aber nicht alles. Ein weiteres Hobby: Tanz. „Das ging mit Tanzkursen von der Schule los und ich bin dabei geblieben.“ Später würde sie gerne Ärztin werden und nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungsdienst machen.

Ein bisschen aufgeregt wegen des Vorspiels am Sonntag sei sie schon, meint Luisa. „Aber sobald ich anfange zu spielen und merke, es klappt alles, geht die Nervosität weg.“ Und nach dem Wettbewerb darf sie sich erst mal im Urlaub entspannen.