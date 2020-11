Unter dem Motto „Wir verbinden Menschen” ist ein neues Netzwerkprojekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Friedrichshafen gestartet. Speziell ausgebildete DRK-Helfer werden ab Samstag, 7. November, um 6 Uhr den „Helfer vor Ort”-Dienst (HvO) in Friedrichshafen aufnehmen, berichtet das DRK in einer Mitteilung.

Als Ergänzung zum HvO der Feuerwehr Friedrichshafen, die diesen Dienst von Montag bis Samstag absolviert, schließt das DRK die Lücke von Samstag bis Montag.

In ihrer Freizeit und am Wochenende zu jeder Tag und Nachtzeit, rücken die ehrenamtlichen Helfer der Gruppe unentgeltlich zu medizinischen Not- und Unglücksfällen aus, um gegebenenfalls durch ihre Nähe zum Notfallort einige Minuten früher als der Rettungsdienst an Ort und Stelle zu sein und somit die intervallfreie Zeit zu verkürzen. Die Einsatzkräfte durchlaufen eine spezielle Fortbildung, die genau auf den Bereich der Ersten Hilfe in Notfallsituationen zugeschnitten ist. Auch ein Rettungsdienst-Praktikum, also das Mitfahren in einem Rettungswagen, ist hierbei vorgeschrieben.

Am Samstag starten zehn Einsatzkräfte des DRK Ortsverein Friedrichshafen mit ihrem Dienst als Plus für die Stadt Friedrichshafen, 20 weitere Helfer werden in den nächsten Monaten dazustoßen.