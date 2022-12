Sie ist seit 23 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt

Am Stand funkelt und leuchtet es weihnachtlich, und die Lichthäuschen sind auf rotem und weißem Samt aufgebaut: Seit 1999 ist Maria Schmid auf dem Friedrichshafener Weihnachtsmarkt vertreten. Die leuchtenden Lichthäuser gehören seit nunmehr 23 Jahren zum Weihnachtsmarkt dazu, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Besonders stolz ist Maria Schmid darauf, dass ihr festlich geschmückter Stand mit den Lichterhäuschen schon mehrmals als schönste Hütte ausgezeichnet wurde.

„23 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber es gefällt mir hier auf dem Weihnachtsmarkt. Deshalb komme ich jedes Jahr gerne wieder“, so Maria Schmid. Sie lebt in Rickatshofen bei Lindau und betreibt dort ein Gästehaus und ein Ladengeschäft, in dem man auch unter dem Jahr Lichthäuser kaufen kann.

In der langen Zeit hat Maria Schmid auch die Veränderungen vom Christkindlesmarkt auf dem Adenauerplatz bis hin zur heutigen Bodensee-Weihnacht miterlebt. „Ich war schon dabei, als es noch den Christkindlesmarkt auf dem Adenauerplatz gab. Dann, als der Markt auf den Buchhornplatz umzog, hatte ich meinen Stand einige Jahre direkt bei der großen Krippe“, so Schmid. Heute steht ihr Stand direkt beim Eingang von der Karlstraße auf den Weihnachtsmarkt.

Dass ihre Lichthäuser auf der ganzen Welt beliebt sind, darüber freut sich Maria Schmid besonders. „Ich habe Lichthäuser bis nach Australien verschickt. Viele der Lichthäuser gingen auch nach Amerika. Die Käuferinnen und Käufer haben hier in Friedrichshafen gearbeitet. Wenn sie über die Weihnachtszeit nach Hause geflogen sind, haben sie als Geschenke Lichthäuschen mitgenommen“, so Schmid.

Auch bei den Menschen in der Schweiz sind die Lichthäuschen sehr beliebt. „Ich habe hier richtige Stammkunden, die jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt kommen, um eine neues Häuschen mitzunehmen. Sie haben sich über Jahre ein echtes Lichthäuschen-Dorf zusammengestellt“, erzählt Schmid.

Jedes Jahr ist ein neues Lichthäuschen dazugekommen, so dass das Angebot immer vielfältiger wurde. Danach gefragt, welches Motiv denn am beliebtesten ist, sagt Schmid ohne langes Zögern: die Keramik-Kirchen. Jedes Häuschen wird in reiner Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat.