Der Luftfahrt-Unternehmer Rolf Seewald zieht sich aus der Branche zurück. Im Interview spricht er über ein Leben ohne Steuerknüppel und den tragischen Absturz im Jahr 1989.

Er hat den Linienflugverkehr am Bodensee geprägt wie kein Zweiter: Rolf Seewald. Seine Airlines Rheintalflug und Intersky haben die Region mehr als 40 Jahre mit aller Welt verbunden. Im Gespräch mit Hagen Schönherr verrät der 74-jährige Unternehmer und Pilot, warum damit nun Schluss ist und gibt Einblicke in die Höhen und extremen Tiefen seines Lebens.

Herr Seewald, Sie sind seit 60 Jahren Pilot, wohl öfter über den Bodensee geflogen als jeder andere und besitzen sogar noch ein Passagierflugzeug. Warum hören Sie als Luftfahrtunternehmer auf?

Mein Name ist mit zwei Luftfahrtunternehmen verbunden: Rheintalflug und Intersky, die ich mit meiner früheren Frau Brigitte und meiner heutigen Frau Renate Moser aufgezogen habe. Es gibt diese Unternehmen leider nicht mehr. Und nachdem ich zuletzt meinen Flugdienst „Sky Taxi“ an meinen Partner übergeben habe, hat sich das Thema weitgehend erledigt. Ich werde privat in Zukunft kaum mehr fliegen. In eine kleine Maschine zu steigen und rund um Vorarlberg zu kreisen lockt mich nicht mehr. Ich habe doch von der kleinsten bis zur großen Maschine alles gehabt. Vielleicht verlängere ich nochmal meine Lizenz als Prüfer und Lehrer, aber maximal ein bis zwei Jahre. Das hat mir Spaß gemacht. Mir macht das keine Sorgen, denn ich habe meine Hobbys: Segeln kann man zum Beispiel nicht nur über, sondern auch auf dem See. Ich freunde mich langsam mit dem Gedanken an.

Was ist Ihr Vermächtnis als Luftfahrtunternehmer am vorarlbergischen, schweizerischen und deutschen Bodensee?

Ich glaube nicht, dass Altenrhein ohne mich heute einen gewerblichen Flugplatz hätte. Es war nun nur durch den Beginn meiner Fliegerei in den 70er-Jahren möglich, die Schweiz dazu zu bewegen, dass dieser Flugplatz ausgebaut wurde. Wie sich Friedrichshafen entwickelt hätte kann ich weniger klar sagen. Da waren wir definitiv nicht die ersten. Es gab zum Beispiel schon die Crossair oder die Delta Air, die ab 1977 dort flog. Aber eines ist klar: Im innerdeutschen Linienverkehr haben meine Frau und ich Friedrichshafen in den vergangenen zehn Jahren mit der „Intersky“ beflügelt.

Bei Ihrem ersten Flug haben Sie bestimmt nicht gedacht, einmal eine Airline zu besitzen.

Das mag stimmen. Als ich etwa zehn Jahre alt war, sind die Segelflieger hier vom Pfänder bis zum Kloster Mehrerau geflogen. Manche sind Stunden in der Luft geblieben. Das hat mich nie mehr in Ruhe gelassen. Mit 15 bin ich Götzis am Kummenberg zum ersten Mal selbst mit einem Segelflieger gestartet. Noch faszinierender war aber der Motorflug. Und als ich etwa 20 Jahre alt war, rutschte ich in ein Jugendausbildungsprogramm um den Motorflugschein zu machen. Die große Kunst war aber nicht die Prüfung, sondern sich das Fliegen zu erhalten. Ein Pilot braucht Flugstunden für den Scheinerhalt und das kostet viel Geld. Ich hatte zum Glück die Chance Segelflieger und Fallschirmspringer in Hohenems hochzuziehen und so Stunden zu sammeln ohne dass es mich etwas kostet. Auf dem Weg zum Berufspiloten in den 60er-Jahren habe ich dann in Graz bis zu 60 Starts am Tag geschafft. Das war ein Traum.

Von da bis zum eigenen Unternehmen ist es aber ein weiter Weg.

Es war damals nicht so schwierig, wie es heute wäre. Ich habe in der Ausbildung meine erste Frau Brigitte kennengelernt und gemeinsam haben wir Pläne geschmiedet. Wir wollten ein Geschäftsreiseflugzeug anschaffen und die aufblühende Wirtschaft der Region bedienen. 1973 gab es dann unser Rundflug-Bedarfsunternehmen in Hohenems. Unser erstes Flugzeug war eine einmotorige Maschine mit vier Sitzen, finanziert mit zwei Krediten. Seither sind wir und unsere „Rheintalflug“ nur gewachsen. Wir sind nach Bologna und Wien geflogen, nach Düsseldorf, nach Elba oder zum Mont Blanc. Es wurden immer mehr Flüge und die Flugzeuge waren eins nach dem anderen zu klein für unsere Ideen. Bald kam die zweite Maschine, bald waren es fünf. Zu unseren Kunden zählten über die Jahre wichtige Persönlichkeiten – vom Unternehmenschef der Seilbahnfirma Doppelmayr bis zum Chef von ZF Friedrichshafen. Lange Jahre gab es einfach keine Konkurrenz. Ab 1985 sind wir dann mit unseren berühmten beiden „Commandern“ nach Wien geflogen, was einen Umzug unseres Geschäfts ins Schweizerische Altenrhein zur Folge hatte.

Es klingt wie eine endlose Erfolgsgeschichte. Dabei gibt es einen schrecklichen Einschnitt. Am 23. Februar 1989 stürzte eine ihrer Maschinen vom Typ AC-90 vor Rohrschach in den Bodensee. Pilotin war ihre Frau Brigitte und an Bord war unter anderem der österreichische Sozialminister Alfed Dallinger. War es ein Pilotenfehler?

Es war ein Tag mit Nebel und meine Frau entschied sich, in Altenrhein als Ausweichflughafen zu landen. Sofort hieß es, das sei „grob fahrlässig“ gewesen. Sogar die Schließung unserer Airline war im Gespräch. Dann kamen die Aufnahmen vom Flugzeug unter Wasser und da war erkennbar, dass die eine Landeklappe anders stand, als die zweite – was nicht sein dürfte. Später ist man drauf gekommen, dass die Rolle, die das Steuerseil für die Klappe geführt hat, falsch ausgelegt war. Dadurch hat sich das Seil vielleicht über Jahre im Inneren aufgelöst. Ich durfte da lange nichts darüber sagen, da uns der Hersteller damals eine Zahlung zur Produkthaftung geleistet hatte, die mich zum Stillschweigen verpflichtete. Heute ist das verjährt. Das Gerichtsverfahren wurde damals nie wirklich zu Ende verhandelt. Aber die Wahrheit bleibt: Meine Frau hatte keine Chance die Maschine abzufangen.

Ist eine solche Katastrophe in ihren Plänen denkbar gewesen?

Nein, es war undenkbar. Fliegen ist für mich bis heute die sicherste Art in der Welt zu reisen. Aber ich gebe zu: Damals habe ich mit der Fliegerei aufhören wollen. Renate Moser, damals eine liebe Freundin meiner Frau und heute meine zweite Partnerin, hat aber immer wieder zu mir gesagt: „Du musst wieder fliegen.“ Den ersten Flug, drei Wochen nach dem Unfall mit einem Passagier, habe ich dann mit schneeweißem Gesicht angetreten. Das war wichtig und richtig. Ich hatte auch eine Verantwortung für meine Mitarbeiter. Das waren an die 30 bis 40 Menschen und es ging auch um ihre Existenz und um jene meiner Familie.

Die „Rheintalflug“ hat trotz dieser Krise noch einige Jahre überlebt. Wie ging es mit dem Unternehmen weiter?

Wir haben damals weiter expandiert, sind auch von Friedrichshafen aus geflogen und hatten einen so guten Ruf, dass Austrian Airlines uns kaufen wollte. 2001 habe ich mich dann auch wirklich von der Rheintalflug getrennt, praktisch kurz bevor der 11. September die ganze Branche in eine schwere Krise gestürzt hat.

Sie sind aber nochmal mit einer Airline zurückgekommen: Die Intersky. Warum gibt es sie nicht mehr?

Auch wenn ich daran beteiligt war, war Intersky immer die Firma von Renate. Sie hat dort ihr ganzes Geld investiert. Friedrichshafen hat uns in den 2000er-Jahren förmlich angebettelt dort zu fliegen. Sie wollten unbedingt die Strecken Hamburg, Berlin und Düsseldorf oder Köln bedienen. Köln hat sich schließlich als Cash-Cow entwickelt, die anderen Strecken liefen nicht ganz so gut, waren aber für die Wirtschaft der Region überaus wichtig. Was Intersky schließlich zum Verhängnis wurde, war der Verdrängungswettbewerb in der Branche. Das hat mit den Billigfliegern angefangen und seither gelten andere Regeln im Geschäft. Erst hat uns Germanwings die Kölnstrecke kaputt gemacht. Dann folgten andere Strecken und andere Konkurrenten. Gegen die Übermacht hatten wir keine Chance.

Sie selbst gelten als Pilot der alten Schule, der auch mal nach Bauchgefühl fliegt. Trifft das zu?

Ich weiß nicht, was da behauptet wird. Aber richtig ist: Wenn ich mich zwischen Vorschriften und Bauchgefühl entscheiden musste, war ich immer derjenige, der seiner Intuition vertraut. Ich bin ein Pilot, der lieber dort hinkommt, wo er hinwill.

Sie besitzen noch eine Maschine aus der Intersky-Masse. Was wird aus ihr?

Es ist eine Dash 8-300 mit 50 Sitzen, ein tolles Flugzeug, ein Bulle. Wir halten sie in Friedrichshafen in Stand und bereiten gerade den Verkauf vor. Beim Abnahmeflug will ich nochmal mitfliegen. Da setzte ich mich auf den Jump Seat zwischen die Piloten. Aber das war es dann.

Was sagen Sie eigentlich zu den Plänen der Peoples’s Viennaline, künftig nach einem Sprung über den See nach Köln zu fliegen?

Ich wünsche Ihnen viel Glück. Man lästert zu Unrecht über dieses Hopser über den See. People’s will die Menschen letztlich über Althenrhein nach Wien und über Friedrichshafen nach Köln transportieren. Technisch könnte es allerdings ein Problem geben, denn diese kurze Strecke geht auf das Triebwerk und erhöht die Wartungskosten erheblich. Deshalb muss sehr genau gerechnet werden, ob dieses Angebot rentabel sein kann.

Zur Person

Rolf Seewald lebt heute in Lochau bei Bregenz (Vorarlberg). Er ist Träger des Großen Verdienstzeichens des Landes Vorarlberg, das ihm im September 1999 verliehen wurde.