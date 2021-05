Sichtbar sein und bleiben: Wie Schwäbisch Media Unternehmen dabei hilft

Ein eigener Wein ist für eine Sommerlière wie Marleen Sturm ein zusätzliches Plus für die Markenbildung. Doch wie entwickelt sie eigentlich ihre „Tagträumer“-Weinserie? Silja Meyer-Zurwelle hat die Weinexpertin zu einem ihrer Winzer begleitet und war beim Cuvetieren dabei. Was dabei alles zu beachten ist, gibt es in der vierten Folge von „Lokal & Digital“ zu lesen.