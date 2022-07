Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines Pedelec-Fahrsicherheitstrainings auf dem Verkehrsübungsplatz der Jugendverkehrsschule in Friedrichshafen übergab der Vorsitzende der Verkehrswacht Bodenseekreis Harald Müller verschiedene Sicherheitsartikel wie reflektierende Armbänder und Rucksackbeutel sowie leuchtende Schulranzenüberzüge an den Leiter Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg Holger Beutel. Diese Verkehrssicherheitsartikel werden im Rahmen der Radfahrausbildung in der stationären Jugendverkehrsschule in Friedrichshafen, der mobilen Jugendverkehrsschule des Bodenseekreises und bei weiteren Verkehrssicherheitsveranstaltungen von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Kinder und Jugendlichen weitergegeben.

„Wir wollen mit dieser Ausrüstung die Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr erkennbarer und damit sicherer machen“, erklärt Harald Müller, „ganz nach unserem Aktionsmotto: Sichtbar sein – sicher sein!“