Sicherheitslandung: Jet muss in Friedrichshafen Stopp einlegen

Wegen angezeigter Rauchentwicklung im Gepäckraum hat ein Pilot am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit einem Geschäftsreiseflugzeug Embraer Legacy 450 auf dem Flughafen in Friedrichshafen eine Sicherheitslandung veranlasst. Wie die Polizei mitteilt, blieben die Besatzungsmitglieder und die fünf Passagiere unverletzt. Es seien keine Gefahrstoffe an Bord gewesen.

Die Flughafen-Feuerwehr stand bereit, kam aber nicht zum Einsatz. Wie sich herausstellte, war die Sicherheitslandung auf einen Fehlalarm zurückzuführen. „Es gab gar keinen Rauch“, sagt Flughafen-Pressesprecher Andreas Humer-Hager. „Da hat ein Sensor des Flugzeugs eine falsche Information übermittelt“. Nach einer Kontrolle auf dem Flughafen Friedrichshafen konnten der Pilot und die Passagiere ihren Flug fortsetzen.

Das Flugzeug war unterwegs von Oberpfaffenhofen nach Mallorca (Spanien). Über Bormio (Italien) war die sogenannte Luftnotlage ausgelöst worden und der Pilot hatte sich zur Landung in Friedrichshafen entschlossen.

Zweite Sicherheitslandung in kurzer Zeit

Bei der Embraer Legacy 450 handelt es sich um ein Geschäftsreiseflugzeug aus portugiesischer Fertigung. Es bieter Platz für zwei Besatzungsmitglieder und sieben bis zehn Passagiere.

Erst Anfang Dezember hatte ein Passagierjet eine Sicherheitslandung in Friedrichshafen durchführen müssen. Bei der Dornier 328 der Sun Air war auf dem Weg nach Hamburg ein Reifenschaden am Fahrwerk aufgetreten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte damals die heikle Landung begleitet. Die Aktion glückte, es gab keine Verletzten.