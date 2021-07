Sicherheitsaspekte müssten bei „B 31 neu“ entscheiden

Die neuesten Vorstöße des Landesverkehrsministers Baden-Württembergs, Winfried Hermann (Grüne), der den Neubau der B 31 zwischen Meersburg in Immenstaad mit vier Fahrstreifen in regelmäßigen Abständen öffentlich in Zweifel zieht, will der Bundestagskandidat der CDU im Wahlkreis Bodensee Volker Mayer-Lay laut einer Pressemeldung nicht unkommentiert lassen: „Es wundert und ärgert mich schon stark, dass in dieser gesamten Diskussion von Seiten des grünen Verkehrsministers das eigentlich wichtigste und allein entscheidungserhebliche Argument nicht einmal mit einer Silbe angesprochen wird, und das ist die Verkehrssicherheit“, so Volker Mayer-Lay. Natürlich sei es immer wichtig, eine Abwägung zu treffen zwischen Flächenverbrauch und der Beeinträchtigung von wertvollen Natur- und Sonderkulturflächen auf der einen Seite sowie den Erfordernissen für den tatsächlichen und prognostizierten Verkehr auf der anderen Seite, so Mayer-Lay weiter.

Schon diese Abwägung müsse dazu führen, dass ein vierstreifiger Ausbau - wie er auch im Bundesverkehrswegeplans stehe - unumgänglich sei, denn die hiesigen Verkehrsmengen in Stoßzeiten würden eine nur dreistreifige Straße regelmäßig über die Belastungsgrenze bringen. Ein vierstreifiger Ausbau sei natürlich möglichst flächenschonend herzustellen, soweit es die rechtlichen Vorgaben hergeben, so der Jurist.

Für ihn sei aber eines entscheidend: Lediglich eine vierstreifige Straße mit entsprechender Mittelbegrenzung sei geeignet, die deutlichen Unfallgefahren der B 31, die jährlich viele Todesopfer fordern, zu minimieren. „Ich hoffe, dass auch das Landesverkehrsministerium seine ideologischen Ansätze hinter Sicherheitsaspekte endlich zurückstellen wird“, so Volker Mayer-Lay.