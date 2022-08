Sicherer Job und trotzdem kaum Nachwuchs

Viele Unternehmen aus dem Bereich Handwerk und Dienstleistungen beteiligen sich an der Berufswahlaktion „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB), um offene Ausbildungsstellen zu besetzen. Ob auf dem Bau, in der Gastronomie oder beim Metzger um die Ecke, der Mangel an Auszubildenden macht auch Unternehmen im Bodenseekreis deutlich zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer dreier Unternehmen aus dem Landkreis berichten über Hemmschwellen, Vorurteile und was ihnen persönlich an ihrem Beruf Spaß macht.

„Wir nehmen seit vielen Jahren an „wissen was geht!“ teil, um Jugendlichen unseren Ausbildungsbetrieb und unsere Arbeit zu zeigen. Bei uns sind die Gruppen recht klein, aber die Jugendlichen, die bei uns reinschauen, haben Interesse an der Baubranche“, so Yvonne Link von der Firma Schütze Bau aus Friedrichshafen. Doch warum interessieren sich nicht weitaus mehr Schülerinnen und Schüler für einen Beruf, in dem die Zukunftsaussichten fantastisch stehen? „Genau sagen kann ich das auch nicht, vielleicht haben viele Eltern und Jugendliche kein realistisches Bild davon, wie auf dem Bau heutzutage gearbeitet wird. Manche Leute denken, dass wir die Männer fürs Grobe sind und Köpfchen bei uns nicht gefragt ist“, spekuliert Link.

Dabei hat der Fortschritt auch auf dem Bau seit langem Einzug gehalten. Bauunternehmer arbeiten mit technologischen und digitalen Hilfsmitteln, die nicht weniger komplex sind als Technologie wie sie zum Beispiel in der Fertigung verwendet wird.

Fernab vom Bau, im Touristen-Hot-Spot Fischbach, steht Uwe Felix, Geschäftsführer des Hotels Traube am See, vor einem ähnlichen Paradox. „Tourismus und Gastronomie wird es am Bodensee immer geben. Natürlich haben wir eine Hauptsaison, aber durch die ansässigen Industrieunternehmen, Geschäftsreisende, Einheimischen und eine hotelinterne Ausrichtung auf Ganzjahres-Tourismus gibt es bei uns immer was zu tun. Die Karrierechancen in der Hotellerie, national aber vor allem auch international, sind mit einer klassischen deutschen Ausbildung überragend“ erklärt Felix.

Das Hotel Traube am See nimmt in diesem Jahr erstmals bei „wissen was geht!“ teil, um Auszubildende zu finden. „Viele Jugendliche denken leider, dass eine gute Karriere nur geht, wenn man an der Maschine steht oder vor dem PC sitzt. Zum einen stimmt das nicht. Zum anderen ist es einfach nur schade für die Jugendlichen, die eigentlich perfekt bei uns in der Hotellerie aufgehoben wären und am Ende einem Beruf nachgehen, der ihnen nicht wirklich liegt“, findet Felix.

Handel und Gastronomie sowie das Handwerk kämpfen seit Jahren mit einem Rückgang von Ausbildungsverträgen. Dabei dürfte es sich um ein Multifaktorales Problem handeln – geprägt von Ansprüchen einer neuen Generation und einem gesellschaftlichen Wandel, der besagt, dass man ohne abgeschlossenes Studium nichts ist. Woran genau dies nun liege, kann auch Uwe Felix nicht sagen, denn die Hotellerie und Gastronomie beweise das Gegenteil. Aufstiegschancen seien riesig und auch die Verdienstmöglichkeiten hätten in den letzten Jahren zugenommen bei immer geregelteren Arbeitszeiten.

Ebenfalls zu ersten Mal nimmt die Metzgerei Forster aus Tettnang an „wissen was geht!“ teil. „Wir möchten Jugendlichen gern die Plattform bieten, unser schönes Handwerk kennen zu lernen“, sagt Susanne Kiechle, die den Betrieb gemeinsam mit Johannes und Birgit Forster führt. Der Handel, im speziellen der Lebensmittelhandel und insbesondere Metzger und Bäcker, leiden massiv am vorherrschenden Azubi-Mangel. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass gerade drei Azubis von uns ihre Gesellenprüfung als Metzger erfolgreich abgelegt haben. Zwei davon bleiben bei uns im Betrieb und einer macht mit der Fachhochschulreife weiter“, so Kiechle.