Sich mit VHS-Kursen etwas Gutes tun

Wenn am 20. September das Semester beginnt, stehen eine Vielzahl von Kursen bei der Volkshochschule Friedrichshafen auf dem Programm. Die Kurse aus dem VHS-Gesundheitszentrum können laut Pressemitteilung gerade jetzt gut tun, da sich doch viele im vergangenen Corona-Jahr weniger bewegt haben und durch den Stress unter Verspannungen leiden. Sportliche finden ebenso ihre Herausforderung wie alle, die etwas für ihren Rücken oder ihre körperliche Fitness tun möchten. Neu sind hybride Formate, beim „Complete Body Workout“ kann man beispielsweise selbst entscheiden, ob man von zuhause aus teilnimmt oder in die VHS kommt.

Auch junge Leute können schon mit Entspannungsübungen anfangen, wie das Kinderyoga zeigt. Für Erwachsene gibt es hierzu neue Angebote, etwa „Luna-Yoga“ als Wochenendkurs oder der Kurs „Entspannung mit Genuss“, in dem verschiedene Entspannungstechniken vorgestellt werden. Neu ist auch der Selbstlernkurs „Innere Stärke dank Resilienz – Meistere Krisen und gehe gestärkt daraus hervor“. Er wird online über acht Wochen selbstständig durchgeführt und stärkt die psychische Widerstandskraft. Der Kurs ist ZPP-zertifiziert und wird von vielen Krankenkassen übernommen.

Aber nicht nur bei den Bewegungskursen kann man laut VHS wunderbar entspannen, sondern auch bei Kursen aus dem Bereich „Kultur und Gestalten“. Zu kreativem Tun laden Mal- und Zeichenkursen, Strick-, Häkel- und Nähkurse oder die Kursangebote aus dem „VHS-Forum Fotografie“ ein. Neu im Programm sind hier die Kursreihe „Kreativ Event“, in der sich die Gruppe Aufgaben stellt, die es fotografisch zu lösen gilt. Für Jugendliche gibt es einen Mappenvorbereitungskurs in den Herbstferien oder die Mal- und Zeichenschule ab sieben Jahren. Neu im Programm ist außerdem die Reihe „Meisterwerke der klassischen Musik“, in der Interessierte Konzerte unter die Lupe nehmen und eventuelle Schwächen bestimmen.

Wer selber gerne kocht und Lust hat, neue kulinarische Welten zu entdecken, der findet ein umfangreiches Angebot an Kochkursen im Programm der VHS. Für Teens gibt es speziell „Junge Gemüseküche – frech zubereitet“ mit pfiffigen Gerichten und nebenbei Infos zu einer gesunden Ernährung. Mit der Themenvielfalt der internationalen Küche kann man einen Streifzug rund um den Globus starten. Gesunde Ernährung ist nicht nur für Sportler wichtig, sondern inzwischen bei vielen ein fester Bestandteil ihrer Wochenplanung. Tipps und Anregungen hierzu findet man in der vegetarisch-veganen Kursreihe.