Sibirischer Pianist beeindruckt mit feiner Musikalität

Man wird den Kiesel bald erweitern müssen, denn kaum eine Earthquake-Matinee, bei der die Plätze ausreichen. Auch an diesem Sonntagmorgen hat man wieder die vorsorglich hinter dem Vorhang gestapelten Stühle auf die Bühne stellen müssen. So gut ist diese niveauvolle Reihe des Kulturbüros inzwischen etabliert, dass sie fast blind angenommen wird – zu Recht.

Mit Sergey Tanin war diesmal ein 23-Jähriger aus Sibirien zu Gast, der im Juni 2018 in Zürich beim Concours Géza Anda, der härtesten Prüfung für junge Pianisten, mit seiner feinen Musikalität den dritten Platz und den Publikumspreis gewonnen hat – nebenbei sei erwähnt, dass Claire Huangci am ersten Platz war, die Gewinnerin des ZF-Musikpreises 2012.

Stürmisch bewegt setzte Johann Sebastian Bachs Toccata G-Dur BWV 916 ein, die zu seinen bedeutendsten Jugendwerken zählt, doch rasch ließ der Pianist in verinnerlichtem Spiel eine geradezu sakrale Stimmung entstehen. Feingliedrige Hände eilten über die Tasten und gingen zu versonnenem Spiel über. Man wollte die Musik nachhallen lassen, doch viel zu schnell setzte der Applaus ein.

Ein spannendes Hörerlebnis war die folgende „Kitsch-Musik“ des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, der den Begriff „Kitsch“ nicht ironisch abwertend, sondern im elegischen Sinn sieht. Ein Zyklus, in dem der klangsensible Komponist bis in die Romantik zurückgreift: „Ich schreibe keine neue Musik: Meine Musik ist Antwort und Echo auf Vorhandenes.“ Impressionistisches Funkeln war hier ebenso zu hören wie dynamisches Dahinfegen im Tanz, munteres Sprudeln und heitere Leichtigkeit, ein fließender Strom und leises, meditatives, traumverlorenes Spiel. Ganz versunken war da der Pianist ins Spiel, so dass sich die Ruhe und Harmonie auf die Zuhörer übertrug.

Ein ganzes Gefühlsspektrum öffnete Tanin in Beethovens später Sonate Nr. 30 E-Dur op. 109. Zärtlich und voller Leidenschaft erklang der erste Satz, an Alpträume einer aufgewühlten Seele erinnerte das Prestissimo des zweiten Satzes mit seinen Hell-Dunkel- und Piano-Forte-Kontrasten, während im dritten Satz ein durchgeistigter Friede aufleuchtete, Vitalität und Energie in Milde einmündeten.

Hier verließ der Pianist das gedruckte Programm, schloss Claude Debussys dionysische Vision der „Isle Joyeuse“, der glücklichen Insel, an. Nichts war hier von der besonderen technischen Schwierigkeit zu spüren, dagegen umso mehr das ersehnte Traumbild, das Dahinschweben in einer Zwischenwelt, das Hintreiben auf einen fiebrigen Rausch.

Tanin verbeugte sich vor den Zuhörern und vor dem Flügel, noch drei Mal kehrte er zurück. Untergründiges Wogen begleitete Franz Schuberts „Barcarolle“ in der Bearbeitung von Franz Liszt, flirrendes Auf und Ab war Sergej Prokofjews kurze Prélude, Romantik pur zuletzt Robert Schumanns „Aufschwung“ aus den Fantasiestücken op. 12.