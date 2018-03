Shoppen im Dunstkreis der großen weiten Welt

Durch den Duty-Free-Shop flanieren wie beim Abflug in die Ferien und dabei das eine oder andere verlockende Angebot finden, bei einer Flughafenrundfahrt hinter die Kulissen schauen oder sich von der Leistungsfähigkeit der Diensthunde des Zolls überzeugen: Das und noch weitere attraktive Programmpunkte hat die Besucher am Freitagabend beim schon traditionellen Weihnachtsshopping am Bodensee-Airport erwartet.

Wie gut dieses Angebot bei seiner siebten Auflage angenommen wurde, konnte Andreas Humer-Hager von „Marketing und Sales“ des Bodensee-Airports bestätigen: „Bereits zur Eröffnung um 19 Uhr war der Andrang riesengroß und bis zum Ende konnten wir über 1000 Besucher zählen“, stellte er zufrieden fest. Schon beim Betreten des Terminals wurde dem Besucher das Gefühl vermittelt, sich kurz vor dem Abflug in warme Regionen zu befinden, denn jeder musste wie ein tatsächlicher Fluggast die Personen- und Gepäckkontrolle passieren. Dort, wo anschließend nur der Fluggast hinkommt, erwartete die Besucher dann im weihnachtlich geschmücktem Duty-Free-Shop ein Angebot an Sonderangeboten.

Große Auswahl

„Meine Mutter wird Ende des Monats 85 Jahre alt und hier kann ich bestimmt ein schönes Geschenk für sie finden“, meinte Susanne Fink aus Ailingen. Die Chronistin bei der Ailinger Narrenzunft hatte beim Gewinnspiel der Schwäbischen Zeitung einen von insgesamt zehn 50-Euro-Gutscheinen gewonnen, den sie jetzt ausgeben wollte. Steffi Fahr und Tamara Grimm aus Meckenbeuren hatten sich, wie sie berichteten, schon die ganze Woche auf diesen Abend gefreut. „Wir wollen uns mal nach Parfüm umschauen“, freuten sie sich erwartungsvoll.

Parfüms, aber auch eine große Auswahl an Weinen, Likören, Whiskys und Gins stünden im Fokus der Besucher ganz oben, erläuterte die Verantwortliche des „Duty-Free&Travel-Value-Shops“, Martina Opfermann im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung, die zur Begrüßung der Gäste Gutscheine über 20 Prozent Einkaufsermäßigung verteilte.

Dicht gedrängt schlängelten sich die Besucher an Auslagen vorbei, testeten auf Geruchsstäbchen die verschiedensten Parfüme oder probierten bei der kostenlosen Gin-Verkostung das ein oder andere Tröpfchen – die Angebote wurden in vollen Zügen wahrgenommen. In das Getümmel mischten sich auch Nikolaus und Knecht Ruprecht, die die Kinder mit kleinen Geschenken beglückten.

Wer dann etwas für sich oder ein Geschenk gefunden hatte, konnte sich in dem etwas ruhigeren Bereich der Abflughalle zurückziehen, wo er sich an einem kleinen Reisemarkt Informationen einholen konnte. Besonders interessant war dort aber auch das Programm der Hundestaffel des Zolls, der eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit seiner Diensthunde demonstrierte. Dieter Lohr, hauptamtlicher Zollhundetrainer beim Hauptzollamt Ulm, erläuterte dabei unter anderem, wie Spürhund „Azubi“ unter rund zehn verschlossenen Koffern denjenigen herausfindet, in dem sich Zigaretten befinden, oder wie der Labrador „Hasan“ einen mit Rauschgift präparierten Koffer anzeigt.

Bis zum Schluss der Shopping-Nacht gegen 22.30 Uhr hielt der Besucherstrom an, wobei die meisten mit vollen Duty-Free-Shop-Tüten den Terminal verließen.