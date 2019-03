Die Jugendfußballabteilung der SGM Fischbach/Schnetzenhausen geht neue Wege: Am Samstag, 23. März, richtet sie ab 9 Uhr zum ersten Mal den internationalen Sautercup für E-Junioren der Jahrgänge 2008/2009 auf dem neuen Kunstrasenplatz des TSV Fischbach aus. Organisiert haben das Turnier die Juniorentrainer Walter Bannwarth und Thomas Krause sowie Jugendleiter Savas Altug. 14 Teams aus Österreich, der Schweiz, Bayern und dem Badischen werden laut Vereinsbericht im Albert-Müller-Stadion erwartet.

„Wir haben die Einladungen vor drei Monaten verschickt“, sagt Bannwarth. Und die Resonanz der Mannschaften sei so groß gewsen, dass die SGM Fischbach/Schnetzenhausen sogar Teams absagen musste. „Durch die vielen Rückmeldungen hat das Turnier eine andere Dimension angenommen als angedacht. Es sollte kein Nullachtfünfzehn-Turnier mit Mannschaften werden, gegen die wir immer spielen werden“, so Bannwarth. Namensgeber der Turnierpremiere ist der Häfler Familienbetrieb Autowaschstraße Sauter, der nach dem Neubau im Vorjahr wieder eröffnet wurde.

Insgesamt nehmen mit den E-Junioren der SGM Fischbach-Schnetzenhausen 14 Mannschaften teil. „Das Teilnehmerfeld ist attraktiv geworden“, sagt Walter Bannwarth. Mit dabei sind etwa der SC Pfullendorf, FV Olympia Laupheim, FC Kempten oder der FC Wangen. Aus Österreich reist die Viktoria Bregenz mit zwei Teams an, aus der Schweiz kommen der FC Romanshorn und der FC Tägerwilen. Aus der näheren Umgebung nehmen der VfB Friedrichshafen mit zwei Teams und der SV Oberteuringen teil. Gespielt wird bei den E1-Junioren in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften, es folgen ein Halbfinale und ein Endspiel. Bei den E2-Junioren tritt in einer Sechsergruppe jeder auf jeden. Ein Spiel geht über zehn Minuten. Den ersten drei Teams winken Pokale, ein Pokal für den besten Torhüter und den besten Spieler des Turniers, für alle anderen winken Medaillen. Der Sieger nimmt einen Wanderpokal mit nach Hause. „Wir wollten etwas anderes aufbauen und das Turnier jetzt, ist erst der Anfang“, sagt Bannwarth. Nach dem Wunsch der Juniorentrainer soll der Internationale Sautercup zukünftig an jedem vorletzten Wochenende im März stattfinden.