SG Argental verliert Heimspiel und Tabellenführung

Im achten Saisonspiel hat die SG Argental seine erste Niederlage kassiert. Zu Hause unterlag der Bezirksliga-Absteiger mit 2:4 gegen die TSG Ailingen II, die dem VfB Friedrichshafen II damit zur Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A2 verhalf. Karsee, Neukirch und Tannau warten weiterhin auf den Premierensieg in dieser Spielzeit.

Den Grundstein für den Überraschungssieg in Tettnang-Laimnau legte die TSG Ailingen II in der ersten halben Stunde. Nach Toren von Julian Graf (12.), Marcel Bürgin (25. Elfmeter) und Malik Tepes (29.) stand es am Montag früh 3:0 für die Gäste. Die SG Argental verkürzte zwar noch durch Justin Schmid (31.) und Marius Späth (35.), aber der letzte Treffer der Begegnung war Tepes vorbehalten. Der 20-Jährige traf in der 74. Minute zum 4:2-Endstand und war damit an allen Toren seiner Mannschaft direkt beteiligt. „Es war eine starke Leistung der gesamten Mannschaft. Wir wollten die drei Punkte und haben alles dafür getan“, meinte Tepes. „Ailingen war in den Zweikämpfen griffiger und hat uns klassisch ausgekontert. Wir haben zu viel zugelassen und auch zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht“, sagte Argentals Trainer Bruno Müller.

VfB Friedrichshafen II spielt seine Qualitäten aus

Schon am Sonntag erledigte der VfB Friedrichshafen II seine Aufgabe. Bei der SpVgg Lindau siegte der neue Spitzenreiter dank ihrer Doppeltorschützen Eugen Strom und Alessio Genua mit 4:2 (1:1). „Der Kunstrasen war nass und glitschig und da hatten wir zunächst Probleme. Die Mannschaft hat aber ihre Qualitäten ausgespielt“, meinte VfB-Trainer Ingo Martin.

In Lauerposition auf Rang drei befindet sich die SGM HENOBO, die deutlich mit 4:0 (3:0) beim Schlusslicht SV Tannau gewann. Die ersten beiden Tore von Stefan Philipp (8.) und Felix Johann Eisenbach (21.) resultierten aus direkten Freistößen.

So langsam ins Rollen kommt auch der TSV Schlachters. Mit einem 4:2 (2:2)-Erfolg gegen den SV Kressbronn II landete der Vizemeister der Vorsaison am Sonntag den dritten Sieg in Serie und kletterte somit auf den vierten Tabellenplatz. Die entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit steuerte Jonas Hermann bei (78., 86.).

Schlachters überholte mit dem Dreier den SV Ettenkirch, der zum dritten Mal hintereinander verlor. Gegen den SV Oberteuringen hieß es am Ende 0:2. „Zwei Standards, zwei Tore, das ist die nüchterne Analyse des Spiels“, sagte Ettenkirchs Co-Trainer Karl Staiger, der seinem Team eine große Überlegenheit bescheinigte.

Sehr entschlossen präsentierte sich der TSV Eriskirch. Zu Hause fegte der Tabellensechste die SGM Fischbach/Schnetzenhausen mit 7:2 vom Platz. „Wir waren 45 Minuten lang gleichwertig und hätten das 2:1 machen müssen. Dann bestrafte Eriskirch unsere Fehler gnadenlos“, sagte SGM-Trainer Hans-Dieter Mayer. „Wir haben immer an uns geglaubt und den Gegner unter Druck gesetzt. Das hohe Anlaufen hat sich bezahlt gemacht“, betonte TSV-Trainer Damir Alihodzic.

TSV Neukirch und SV Karsee weiter sieglos

Weiter ohne Dreier bleiben der TSV Neukirch und der SV Karsee. Beide trennten sich im direkten Duell am Sonntag 1:1-Unentschieden. Die SV-Führung durch Lukas Beu (34.) glich Jonathan Ruschka (56.) für Neukirch aus. „Wir haben zu viele Chancen liegen lassen und müssen am Ende froh sein, dass Karsee nicht das 2:1 macht“, sagte Andreas Nuber, Abteilungsleiter des TSV.