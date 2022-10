SG Ailingen/Kluftern zahlt Lehrgeld in Leutkirch

Die Handballmannschaft der SG Ailingen/Kluftern muss in der Bezirksklasse weiter auf den ersten Auswärtszähler warten. In der Seelhaushalle unterlag das Team von Trainer Hermann-Josef Altwicker am Samstagabend der TSG Leutkirch mit 20:27 (11:15). Zuvor zog der Aufsteiger schon bei seinen Gastspielen in Blaustein und in Ehingen den Kürzeren.

Es war allerdings auch kein Punktgewinn einkalkuliert. „Die Leutkircher spielen seit Jahren im oberen Mittelfeld der Klasse mit. Das Team verfügt über eine starke rechte Seite und spielt stark im 1:1“, analysiert Altwicker. Nach dem ersten Saisonsieg (21:20 gegen den SC Vöhringen 2) hatte die SG aber schon die Hoffnung, den Favoriten zu ärgern.

Lange in Schlagdistanz

Aus der Sicht von Altwicker gelang das über weite Strecken auch. „Die Einstellung stimmte und die Mannschaft zeigte immer wieder gute Spielzüge“, meinte der SG-Coach. Ihm gefiel es, dass seine Spieler die TSG phasenweise gut unter Druck setzten und in der 50. Minute beim Stand von 20:22 sogar noch in Schlagdistanz waren. Altwicker versuchte über eine veränderte Taktik, das Spiel zu drehen – doch anders als in der Vorwoche führte das nicht zum Erfolg. „Wir haben Lehrgeld gezahlt“, so Altwicker. „Das faire Spiel endete mit einem verdienten Sieg der Leutkircher.“

Die SG setzt sich zum Ziel, eine Heimstärke zu entwickeln. Kommenden Samstag soll an der Fohlenstraße in Friedrichshafen-Ailingen gegen die Reserve von Bregenz (18 Uhr) gepunktet werden.