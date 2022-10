SG Ailingen/Kluftern wirft zu wenig Tore

In einem torarmen Spiel bei der TSG Ehingen haben die Bezirksklasse-Handballer der SG Ailingen/Kluftern die zweite Saisonniederlage kassiert. Die rund 100 Zuschauer in der Sporthalle Längenfeld sahen am Samstagabend einen 17:11 (9:6)-Sieg für die Gastgeber.

Der Aufsteiger reiste nur mit einem schmalen Kader an und musste zudem ab der 14. Minute ohne David Hinderhofer auskommen. Er bekam früh die Rote Karte, weil er bei einem Freiwurf den heraustretenden Ehinger Verteidiger unglücklich am Kopf traf. Im Hinblick auf das Heimspiel an der Fohlenstraße in Friedrichshafen gegen den SC Vöhringen II (Samstag, 18 Uhr) möchte Ailingen/Kluftern die eigene Chancenverwertung verbessern.