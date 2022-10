SG Ailingen/Kluftern vergisst die Belohnung

Zum vierten Mal in dieser Saison musste die SG Ailingen/Kluftern als Verlierer vom Feld gehen. Vor heimischem Publikum unterlag der Aufsteiger in die Bezirksklasse am Samstagabend der Reserve von Bregenz Handball äußerst knapp mit 28:29 (16:16). Nichtsdestotrotz war SG-Trainer Hermann-Josef Altwicker mit dem Gezeigten mehr als einverstanden.

Im Nachgang der Partie sprach Altwicker von einer „Weiterentwicklung seines Teams“ und freute sich außerdem über die deutlich bessere Torausbeute – in den vorherigen vier Ligaspielen waren Ailingen/Kluftern nie mehr als 21 Treffer gelungen. Aber: „Eine wirklich gute Vorstellung endete leider mit einer Niederlage“, haderte Altwicker.

Konterchance vergeben

Noch in der Schlussminute hatte der Drittletzte die Möglichkeit, die drohende Pleite abzuwenden. Sekunden vor Schluss wurde der Ball noch einmal erobert und es gab einen Konter. Dieser konnte allerdings nicht im Tor untergebracht werden und so endete die Partie mit 28:29 aus der Sicht der SG. Die meisten Tore des Spiels erzielte der Bregenzer Andreas Jäger. Er war elfmal erfolgreich, bei Ailingen/Kluftern traf Dominik Huber am häufigsten (8).

Am kommenden Samstag gastiert die SG beim Tabellenzweiten TV Weingarten. Spielbeginn in der Großsporthalle ist um 20.15 Uhr.