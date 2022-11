SG Ailingen-Kluftern: Überraschung in Weingarten greifbar nahe

Die Handballer der SG Ailingen-Kluftern haben dem TV Weingarten das Leben schwer gemacht. Erst fünf Sekunden vor Schluss beseitigte der Tabellenführer der Bezirksklasse alle Zweifel über den Sieger. Daniel Felcini traf zum 21:19 (11:8)-Endstand.

Dass es bis zum Schluss eng ist, deutete sich am Anfang wahrlich nicht an. Weingarten – aktuell die Mannschaft mit den meisten Toren in der Liga – erspielte sich früh einen Fünf-Tore-Vorsprung. Nach zwölf Minuten stand es 7:2, „die taktische Einstellung von uns griff noch nicht“, analysierte SG-Trainer Hermann Josef-Altwicker. In einer Auszeit änderte er die Taktik, und fortan war der Aufsteiger besser in der Partie. Mit einem 11:8 für Weingarten ging es in die Pause.

Es fehlt die nötige Cleverness

Ailingen-Kluftern stemmte sich gegen die Niederlage und schaffte es laut Altwicker das Weingartener Tempospiel komplett zu unterbinden. Außerdem wurde die Abwehr um Tobias Holzner immer sicherer. Eine Überraschung lag in der Luft, doch am Ende fehlte die notwendige Cleverness für den Punktgewinn.

Die SG rutschte nach dieser Niederlage auf den vorletzten Rang ab und hat aber am kommenden Samstag im Kellerduell gegen den Drittletzten HSG Illertal die Möglichkeit, mindestens einen Rang nach oben zu klettern. Gespielt wird in der Sporthalle Ailingen ab 18 Uhr.