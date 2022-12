SG Ailingen-Kluftern fährt Big Points im Abstiegskampf ein

„Gefordert! – Geliefert!“, so bewertet Trainer Hermann-Josef Altwicker den Jahresabschluss der SG Ailingen-Kluftern in der Handball-Bezirksklasse. Zu Hause an der Fohlenstraße bezwang der Aufsteiger am vergangenen Samstag den Vorjahresmeister MTG Wangen III mit 32:29 (15:14) und holte damit Big Points im spannenden Abstiegskampf.

Unter der Woche arbeitete Ailingen-Kluftern in den drei Trainingseinheiten immer wieder an den Basics. Altwickers Kabinenansprache vor dem Spiel stand unter dem Motto „Wir können es besser“. So gingen die Ailinger aufs Feld und ließen keine Zweifel an Willen und Können aufkommen. Zwar gingen die Gäste aus dem Allgäu zweimal mit einem Tor in Führung, aber angeführt von einem erneut starken Dominik Huber (8 Tore) egalisierte das SG-Team das Ergebnis jeweils umgehend. Bei einem Halbzeitstand von 15:14 wechselten die beiden Mannschaften die Seiten.

Mit neuem Elan aus der Kabine

Der Coach sprach nochmals einige zu verbessernde Kleinigkeiten an und sein Team kam mit neuem Elan aus der Kabine. „Die Abwehr stand, der Angriff spielte diszipliniert und zielstrebig und warf direkt eine Vier-Tore-Führung heraus“, berichtet Altwicker. „Das war die Grundlage zum Sieg, der Rest war gut vorgetragene Verwaltung.“

Mit diesem Sieg geht die SG als Tabellenachter in die Weihnachtspause. Optisch nett, aber wie Trainer Altwicker schmunzelnd meinte, kein Grund sich angesichts der engen Konstellation in der Tabelle sicher zu fühlen. Jetzt ist erst mal Regeneration angesagt, bevor Ailingen-Kluftern nach einem Minitrainingslager mit einem Heimspiel gegen den TSV Blaustein II (Samstag, 14. Januar, 18 Uhr) wieder in die Meisterschaft einsteigt.