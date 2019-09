SFZ verabschiedet zwei langjährige Wegbegleiter

Das Schülerforschungszentrum hat am Freitag mit einem Sektempfang seine beiden Mitarbeiter Wolfgang Seyboldt und Johann Oleschko verabschiedet. Leicht fiel der Abschied niemandem.

Begonnen hat alles mit dem Wissensdurst lernbegeisterter Jugendlicher, den Wolfgang Seyboldt zu stillen versuchte. Unter seiner Standortleitung ist das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) im Jahr 2016 in die Räume des ZF Forums gezogen und fördert seitdem Schüler, deren Neugier an den sogenannten „MINT“-Fächern geweckt ist.

Wolfgang Seyboldts Interesse an der Begabten- und Interessensförderung begann früh in seinem Beruf als ehemaliger Mathelehrer am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen. Seine Begeisterung, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Jugend gehe, sei einzigartig, betonte sein Nachfolger Christian Heide, der durch den Abend führte.

Am Freitag wurde er feierlich von seinen Kollegen, Freunden und Schülern in den vorläufigen Ruhestand entlassen. Das SFZ Friedrichshafen lud zu einem Sektempfang in die Wissenswerkstatt, wo dampfende Getränke die Gäste begrüßten, darunter viele Lehrerkollegen sowie die Schulleiter der Häfler Gymnasien Christoph Felder und Axel Ferdinand.

Das Schülerforschungszentrum muss sich nicht nur von seinem Leiter trennen, auch Johann Oleschko tritt als langjähriger ehrenamtlicher Betreuer und Förderer des Projekts „Ferngesteuertes Bobbycar“ zurück. Sieben Jahre stand er seinen Schülern an der Seite und entwickelte gemeinsam mit den Nachwuchsforschern ein autonom fahrendes Bobbycar. Der 18-jährige Kirian Fink ist Projektmitarbeiter und traurig über Oleschkos Rücktritt: „Er hat uns immer geholfen, wenn wir nicht weiterwussten. Das schätzen wir sehr und hoffen, dass das Projekt weiterhin so toll stattfinden kann.“ Dieses Engagement der Jugendlichen ist bemerkenswert und so verkündete Oleschko, dass seine Nachfolge sein Sohn Leon antritt. Zumindest so lange, bis er in diesem Jahr sein Abitur geschrieben hat.

Durch die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern in der Forschungseinrichtung, können Seyboldt und Oleschko auf viele erfolgreiche Jahre zurückblicken. Der pädagogischen Leiter des SFZ Helmut Ruf beschreibt die Arbeit seiner Kollegen als „wachsende lineare Funktion“, die zum Erfolg der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen führte.

Mit dem Ende des letzten Schuljahres verabschiedete sich Wolfgang Seyboldt von seiner Funktion als Standortleiter und trat zeitgleich mit Johann Oleschko in den Ruhestand. Zum Abschied gab es ein kleines Präsent, das schon beim Aufwachen an die Wissenswerkstatt erinnern soll und so überreichte Ruf den beiden eine Mathematiker-Tasse. „Es ist ein Abschied schweren Herzens“, beteuert Seyboldt seine Entscheidung. Von Abschiedsstimmung konnte dennoch keine Rede sein, denn der Mathe-Interessierte kehrt dem SFZ nicht ganz den Rücken, sondern kehrt als „neuer“ ehrenamtlicher Mitarbeiter zurück.