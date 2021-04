SFZ-Schülerteam bei Wettbewerb ganz vorne

Bei der Software-Challenge 2021, einem Programmierwettbewerb auf Bundesebene, das hat Team „KMG-Omnicore“ mit den Schülern Eric Jakob (Karl-Maybach- Gymnasium Friedrichshafen) und Louis Schell (Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen) den 2. Platz mit Berechtigung zur Teilnahme an der „Challenge-Champions-League“. Laut einer Pressemitteilung bildeten die beiden Schüler bildeten mit Paul Jünger (Gymnasium Rodenkirchen) und Jonas Pohlmann (Humboldt-Gymnasium Potsdam) eine Informatik-Projektgruppe, welche gemeinsam einen Computerspieler entwickelt haben, der bei einem simulierten Brettspiel in Abhängigkeit der Spielsituation möglichst gute Züge macht. Mit diesem in Java selbst programmierten automatischen Spieler (Client) spielte demnach die KMG-Mannschaft gegen 17 Oberstufenteams aus ganz Deutschland. Die Software-Challenge wird laut MItteilung von der Universität Kiel organisiert, von zahlreichen Unternehmen und der Landesregierung Schleswig-Holstein finanziert, die mit diesem Wettbewerb den digitalen Nachwuchs in den gymnasialen Oberstufen fördern möchte. Den Siegern des Wettbewerbs winken nicht nur hochwertige Sachpreise, sondern auch Stipendien für ein Studium an der Universität Kiel und der FH Wedel. Betreut wurden die Schüler von Klaus Herberth und Burkhard Mau vom Schülerforschungszentrum Friedrichshafen.