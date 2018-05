Der Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen mischt auch in diesem Jahr bei der Häfler Fasnet mit. Der Gumpige beginnt für die als US-Cops verkleideten Musiker bei der Ludwig-Dürr-Schule. Mit den Häfler Bodenseenarren befreien sie dort die Schüler. Bevor es den Fanfarenzug in die Häfler Altstadt zieht, werden der Kindergarten St. Antonius und die Swiss International School Friedrichshafen musikalisch auf die Fasnet eingestimmt. Die traditionelle Altstadttour beginnen die Seehasen beim GPZ und führt sie über die SZ-Redaktion zu Freunden und Gönnern im Städtle.

Am Fasnetsfreitag ist der SFZ im Lammgarten zu Gast. Für Stimmung sorgen DJ-Musik, die Fanfarenzüge aus Langenargen und Oberzell sowie die Lumpenkapelle „Frosties“ und natürlich der Seehasen-Fanfarenzug selbst. Der Häfler Samstag wird bestimmt durch den Umzug der Narrenzunft Seegockel, bei dem der Häfler Fanfarenzug auch in diesem Jahr dabei ist. Im Anschluss an den Narrensprung findet, neben dem Freundschaftstreffen im Graf- Zeppelin-Haus, die „after Umzugsparty“ im Lammgarten statt. Der Eintritt ist für beide Veranstaltungen frei.

Wer in der Fasnet auf den Geschmack gekommen ist und im Fanfarenzug mitwirken will, ist willkommen. Geprobt wird dienstags (19 Uhr) und freitags (18.30 Uhr) in der alten Festhalle.