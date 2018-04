Sexistische Werbung sorgt bei AERO-Messe für Ärger

Auf der AERO-Messe gibt es viele Unternehmen, die mit ihren Produkten auf sich aufmerksam machen wollen. Zu besonders rabiaten Mitteln greift die Firma „Porta air service“. Leicht bekleidete Pilotinnen und zweideutige Sprüche sind auf den Plakaten am Messestand zu sehen.

„Hier darf gefummelt werden“ - ein Spruch, der auf einem Banner des Ausstellers „porta air service“ zu sehen ist. Daneben: die Zeichnung einer Pilotin mit weitem Ausschnitt und enger Kleidung. Ein weiteres Plakat zeigt zwei blonde Pilotinnen in einem Flugzeug mit der Aufschrift „Thank God we have an autopilot“ - zu Deutsch: Gott sei Dank haben wir einen Autopiloten.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens wird der Spruch näher erklärt: „Unsere Mädels sind zwar blond, aber mit einem Autopilot kommen auch sie spielend zurecht.“

„Ich habe heute viele interessante Frauen kennengelernt“

Besucher sind offenbar bereits wegen der Plakate auf Laurent Gauthier, den Geschäftsführer des Unternehmens, zugekommen und haben sich beschwert: „Ich habe heute viele interessante Frauen kennengelernt. Die hätte ich nicht kennengelernt, hätten wir die Werbung nicht so platziert“, erklärt Gauthier den unerwarteten Besuch.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als luftfahrtzeugtechnischen Betrieb, der die einzelnen Teile eines Flugzeugs wie beispielsweise den Motor wartet. Die Kunden reichen von Rentnern bis zu Leuten, „bei denen Geld keine Rolle spielt“, so ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Auch Frauen sind Kunden des Unternehmens. Was sagen sie zu den Sprüchen, die auch teilweise auf der Webseite zu sehen sind? „Die Lachen sich kaputt.“, so der Mitarbeiter am Stand.

„Wir spielen mit Vorurteilen“

Laurent Gauthier erklärt: „Die Plakate sind nicht sexistisch, aber polarisierend. Wir spielen mit Vorurteilen und jeder, der die Plakate sieht, sieht etwas anderes. Die Wirkung entsteht beim Empfänger mit seinem eigenen Wertegefühl.“

Ist der Fummel-Spruch also alles eine Sache des Betrachters? „Im Duden steht bei der ersten Bedeutung von Fummeln: ’suchend sich zu schaffen machen’.“ Gauthier gesteht jedoch: „Letztendlich würde kein Mensch hinsehen, wenn da zwei Männer sitzen würden.“

Und was sagt die Messe dazu? Kommunikationsleiter Wolfgang Köhle erklärt: „Die Aussteller sind alle gemeldet. Was sie auf dem Stand machen und wie sie ihn aufstellen, entscheiden sie selbst.“ Lediglich welche Produkte gezeigt werden können, sei von der Messe vorgegeben.

