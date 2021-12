Im Alter von 74 Jahren ist Sergej Kapitan aus Polozk verstorben. Das teilt die Stadt Friedrichshafen mit. Sergej Kapitan war der „Motor“ der Städtepartnerschaft in Polozk. Seit den Anfängen im Jahr 1990 förderte er unermüdlich die Partnerschaft zwischen den Menschen in beiden Städten.

Kapitan betreute mit großer Umsicht und Herzlichkeit die Gäste aus Friedrichshafen in der belarussischen Partnerstadt. Er führte die Menschen zusammen, kümmerte sich um sie und stellte eigene Belange hinten an. Viele Jahre war er Vorsitzender des Partnerschaftsvereins „Polozk – Friedrichshafen“, der die partnerschaftlichen Aktivitäten in Polozk koordinierte.

Sergej Kapitan hat sich unermüdlich und mit außerordentlich großem Einsatz für die Städtepartnerschaft eingesetzt. Er hat dazu beigetragen, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen beider Städte kontinuierlich vertieft wurden. 2005 würdigten die Stadt Friedrichshafen und der Gemeinderat die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit von Sergej Kapitan mit dem städtischen Ehrenbrief. Für Sergej Kapitan war es eine Selbstverständlichkeit, über mehr als 2000 Kilometer hinweg eine lebendige Freundschaft aufrechtzuerhalten. Die Stadt und alle, die mit der Partnerschaft mit Polozk verbunden sind, werden sich immer an ihn erinnern und ihm ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren.

Im Rahmen seines Engagements arbeitete Kapitan eng mit dem Arbeitskreis Polozk in Friedrichshafen und dessen Vorsitzenden Uwe Lenz zusammen. Dem städtischen Arbeitskreis Polozk gehören Ehrenamtliche aus dem Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk (MEFP), dem „Freundeskreis Polozk“ und der Stadt Friedrichshafen an.