Für zwölf Berufsschüler aus Friedrichshafen ist der Besuch vor vier Wochen in Vlasotince, rund 300 Kilometer vom serbischen Belgrad entfernt, ein Erlebnis gewesen. Sie haben ein Land kennengelernt, das sich bis heute im Aufbruch nach dem Kosovo-Krieg befindet, und in dem Gastfreundschaft großgeschrieben wird. Unsicher ist jedoch, ob das gerade begonnene Schüler-Austauschprogramm zwischen Friedrichshafen und Serbien zum festen Termin wird. Die deutsche Entwicklungsagentur „Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) hat nach Angaben der Eckener-Schule zum letzten Mal Fördergelder freigegeben.

Kevin Kume war einer der Schüler aus Friedrichshafen, die in Serbien zu Gast waren. Bereits im Oktober hat er selbst einen Austauschschüler aus Vlasotince hier empfangen. Kevin hat zerbombte Häuser in Belgrad gesehen, hat mit den Austauschschülern den serbischen Volkstanz trainiert und den Gastgebern gezeigt, was in einen ordentlichen schwäbischen Kartoffelsalat gehört.

„Thema Kosovo war ein Tabu“

Mit Mitschülern und Gastgebern hat er in der Berufsschule von Vlasotince auch einen Business-Plan für ein Unternehmen entwickelt. Nur weniges erinnerte Kevin also daran, dass dieses Land erst seit Kurzem „versucht, sich politisch zu öffnen“, so Susanne Fastnacht, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule. „Dass ich albanische Wurzeln habe, habe ich lieber nicht gesagt“, sagt Kevin. Kollege Dennis weiß: „Auch das Thema Kosovo war ein Tabu.“ In Serbien sind noch nicht alle Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen überwunden.

Umso wichtiger ist Rektorin Fastnacht, dass sich für die serbischen Partner „ein Tor zum Westen öffnet“. Ein solches sieht sie in dem Austauschprogramm, das zum internationalen Profil ihrer Schule passen würde. Während hiesige Schüler die fremde Sprache und Kultur kennenlernten, würde es den Serben beim Aufbau des Berufschulsystems im eigenen Land helfen. Die Eckener-Schule will jährlich rund 15 Schülern den gegenseitigen Besuch ermöglichen, der hauseigene Förderverein schießt sogar etwas Geld zu. Für den serbischen Partner ist die Finanzierung aber schwieriger.

Rund 150 Euro Fahrtkosten müssten in Vlasotince für die Reise eines Austausch-Schülers zu uns aufgebracht werden. Eine Familie in Serbien verdient aber kaum 300 Euro im Monat. Diesmal gab es deshalb Fördermittel der GIZ. Doch das war laut Jürgen Weber von der Hugo-Eckener-Schule nur eine „Anschubfinanzierung“. Weber: „Jetzt müssen sie es aus eigener Kraft schaffen.“ Laut Schule würde das Programm dadurch zwar nicht in Frage gestellt – gesichert sei die Zukunft aber nicht.