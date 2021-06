Sensoren „unterhalten“ sich und geben Infos weiter

Das Stadtwerk am See in Friedrichshafen bereite das „Internet der Dinge“ in der Region vor, wie das Stadtwerk in einer Pressemitteilung schreibt. Basis sei ein Funknetzwerk, über das Sensoren miteinander kommunizieren und so Daten weitergeben können. „Die Anwendungen sind nahezu unbegrenzt“, sagt Daniel Röther, Bereichsleiter beim Stadtwerk.

Anwendungsbeispiele gibt es laut Pressemitteilung viele, das Stadtwerk erprobe gerade einige davon: So teste man einen Hochwassersensor an der Rotachbrücke in Friedrichshafen, der meldet, wenn das Wasser dort bedrohlich steigt. Am Andelshofer Weiher in Überlingen wird der Pegelstand per Sensor ausgelesen. Für die Wohnungswirtschaft übermitteln Sensoren Zählerdaten. Und auch ein Luftqualität-Sensor für Innenräume ist in Erprobung. Er warnt, wenn in einem Raum wieder einmal gelüftet werden sollte. „Wir tüfteln, testen und erproben – und lernen jeden Tag dazu“, berichtet Röther.

Eine besonders prominente Anwendung sei derzeit in Überlingen im Einsatz: Das Stadtwerk am See überwacht mittels Sensoren den Einlass auf der Landesgartenschau. So könnten die aufgrund der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Besucherzahlen eingehalten werden. Das Stadtwerk hat an allen Einlasstoren Sensoren angebracht. „Eine Kontrolle der Besucherzahlen wäre sonst sehr viel aufwändiger. Mit Lorawan geht das ganz einfach“, so Röther.

Das sogenannte Lorawan (Low Range Wide Area Network) ist eine Funktechnologie, bei der mit geringer Leistung Daten übertragen werden. Die meist batteriebetriebenen Sensoren kommen mit wenig Energie aus und halten daher besonders lange. Aufgrund des Batteriebetriebs ist man nicht auf das Stromnetz angewiesen, so die Pressemitteilung weiter. „Wir können Sensoren so auch an abgelegenen Orten anbringen, oder solchen, wo es keine Stromversorgung gibt“, erläutert Röther. Sensoren gibt es in großer Bandbreite: einfache Zähler, aber auch Fühler und Sensoren für beispielsweise Temperatur, Luftqualität und Feuchtigkeit, Rauchwarnung und Füllstandsüberwachung - zum Beispiel bei Mülltonnen

Nicht zuletzt sei auch die Strahlung durch die geringe Funkleistung sehr gering: „25.000 Sensoren zusammengenommen erzeugen die gleiche Strahlungsmenge wie ein Smartphone“, ordnet Röther ein.

„Wir machen mit Lorawan für die Region einen wesentlichen Schritt in die Zukunft“, hofft Röther. Das Internet der Dinge, in dem auch Haushaltsgeräte und Maschinen Informationen weitergeben und so gesteuert werden können, gelte als wesentliche Entwicklung, auch für die Optimierung von Energieflüssen.