Sensation bleibt aus: Sportfreunde Friedrichshafen verlieren gegen Topteams

Mit den beiden Aufgaben gegen die beiden Spitzenmannschaften SKK Raindorf und SKV Rot-Weiß Zerbst stand für die Bundesliga-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen ein sehr schwieriges Wochenende an. Realistisches Ziel war es deshalb lediglich, so viele Mannschaftspunkte wie möglich zu holen. Herausgesprungen sind letztlich zwei: Die Häfler schlugen sich wacker, aber verloren beide Partien klar mit 1:7.

Im ersten Spiel des Wochenendes begegneten die Sportfreunde am Samstag dem Tabellenzweiten Raindorf. Gleich zum Start legte der Favorit vor. Darko Lotina (568 Kegel) sowie Michael Reiter (607 Kegel) verloren ihre Duelle. Die Gäste konnten demnach auf einer 2:0-Führung aufbauen und zeigten sich in der Friedrichshafener Bodensee-Sporthalle von ihrer besten Seite. Mit einer dominanten Vorstellung gelang Raindorf deshalb ein verdienter 7:1 (3641:3467 Kegel)-Erfolg. Den Ehrenpunkt für die Sportfreunde sicherte Lukas Funk (582 Kegel) in der Mittelpaarung. Bester Häfler war Torsten Reiser mit 619 Kegeln, der sich trotz seiner guten Leistung aber dem Tagesbesten des Gegners, Milan Svoboda (631 Kegel), geschlagen geben musste.

Lukas Funk stellt Bahnrekord auf

Sonntags empfingen die Häfler Kegler dann den Tabellenführer SKV Rot-Weiß Zerbst. Auch hier blieb die Sensation aus. Zerbst siegte mit 7:1 (3640:3555 Kegel) – trotz eines starken Beginns der Gastgeber. „Lukas Funk konnte mit einer überragenden Einzelleistung von 664 Kegeln einen neuen Bahnrekord aufstellen“, berichteten die Sportfreunde in ihrer Mitteilung. Ansonsten gab es aber nur Siege für den haushohen Favoriten. Sehr knapp unterlag Reiser (605 Kegel), der seine gute Leistung vom Vortag bestätigte. Sportfreunde-Nachwuchstalent Jonas Willer (570 Kegel) verlor nach guter Leistung gegen den deutschen Nationaltrainer Timo Hoffmann (621 Kegel).