Seniorin touchiert beim Ausparken zwei Autos

Die für sie offenbar ungewohnte Größe ihres Fahrzeugs wurde am Dienstagnachmittag gleich mehrfach einer 73-Jährigen zum Verhängnis.

Um kurz vor 16 Uhr parkte sie laut der Polizei mit einem VW-California auf einem Parkplatz in der Saint-Die-Straße ein, touchierte dabei einen geparkten Mercedes und richtete an diesem etwa 2500 Euro Sachschaden an. Die verständigten Beamten nahmen den Unfall auf, mussten aber kurze Zeit später gleich wieder anrücken: Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte die 73-Jährige mit einem am Fahrbahnrand stehenden VW Caddy. An diesem entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Am Wagen der Unfallverursacherin wird der Schaden auf 3000 Euro beziffert.