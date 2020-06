Normalerweise heißt es einmal im Jahr „Leinen los“ für die Häfler Senioren ab 70 Jahren. Dann lädt Oberbürgermeister Andreas Brand zu den Schifffahrten auf der MS Graf Zeppelin ein. In diesem Jahr müssen die Fahrten auf dem Bodensee abgesagt werden, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Bei der großen Zahl an Teilnehmenden sei es nicht möglich, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Andreas Brand bedauere die Absage sehr, jedoch lasset die derzeitige Corona-Pandemie leider keine andere Wahl, denn die Gesundheit aller Seniorinnen und Senioren gehe vor, meldet das Rathaus.