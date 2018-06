Mit einer schön gedeckten Kaffeetafel und einem großen Kuchenbüffet im Lehrerzimmer der Grundschule Ailingen haben sich am Dienstag Lehrer, Eltern und Kinder bei den Seniorenlotsen für ihr ehrenamtliches Engagement bedankt. Seit 15 Jahren lotst eine Gruppe von Senioren die Kinder über die Straße, immer vier Wochen lang wenn die Schule nach den Sommerferien angeht, eine Woche nach den Herbstferien und eine Woche nach den Weihnachtsferien.

„15 Jahre Seniorenlotsen – das ist ein ganz besonderer Anlass, Danke zu sagen“, sagte Grundschulleiterin Sarah Fesca und versicherte den zahlreich erschienenen Lotsen, dass die Kinder sich freuten, wenn die Senioren ihnen am viel befahrenen Kreisverkehr über den Fußgängerübergang helfen. Als Dankeschön sangen die Kinder der Klasse E4 mit ihrem Lehrer Felix Härter das Schullied vor und begeisterten die Senioren mit ihrer Darbietung, bei der sie ihren Straßenhelfern selbst gebastelte Papierhände als Stoppschild überreichten.

„Wir haben eine gute Gruppe von verlässlichen Senioren, die bei jedem Wetter im Einsatz sind“, sagte Angelika Drießen, die Sprecherin der Lotsen und fügte hinzu, dass es in 15 Jahren 1350 Arbeitsstunden gewesen sind, die die Senioren am Kreisel gestanden seien. Mit theoretischen und praktischen Schulungen bekam das Projekt von Anfang an Unterstützung auch von der Verkehrswacht Bodenseekreis und von der Präventionsabteilung der Polizei, die bei der Jubiläumsfeier mit ihren Vertretern anwesend waren.

Elisabeth Link ist eine Seniorenlotsin, die von der ersten Stunde an dabei war, und sagte: „Es macht Freude, wenn man Kindern helfen kann.“ Viele Kinder seien im Verkehr verunsichert, da käme es darauf an, die Kinder daran zu erinnern, Blickkontakt zu den Autofahrern aufzunehmen. „Streck deinen Arm aus“, so erzählte Franz-Josef Hagel, dass er die Kinder anleite, sich im Straßenverkehr zu bewegen, bevor sie über die Straße wollen, und sprach von vorbildlichen Autofahrern und freundlichen Kindern, die ihn gern als Opa hätten. Die Seniorenlotsen, die den Kindern zuliebe ihre Zeit opfern und sogar Urlaube deswegen verschieben, damit sie ihren Dienst leisten können, ließen sich an diesem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen verwöhnen und genossen die Gemeinschaft untereinander, die sie sonst auch durch gemeinsame Unternehmungen pflegen.