Von Deutsche Presse-Agentur

Zwei junge Frauen tot, zwei weitere schwer verletzt - fast drei Jahre nach dem schweren Raser-Unfall bei Rosenheim in Bayern wird die juristische Aufarbeitung in nächster Instanz fortgesetzt: Am 10. Oktober beginnt die Berufungsverhandlung am Landgericht Traunstein gegen zwei Autofahrer, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Das Amtsgericht Rosenheim hatte die beiden wegen fahrlässiger Tötung zu Haftstrafen verurteilt.

An einem Novembertag 2016, abends um 21.