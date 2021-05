Seniorenbeirat auf dem Schlemmermarkt

Noch immer ist es laut Stadtverwaltung wegen der geltenden Corona-Beschränkungen nicht möglich, dass der Seniorenbeirat öffentliche Veranstaltungen für die Häfler Senioren im Haus Sonnenuhr anbieten kann. Deshalb gehen die Seniorenbeiräte neue Wege und stellen sich und ihre Arbeit am Samstag, 22. Mai, und am Samstag, 19. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz vor.

Im Freien, mit Maske und Abstand hoffen die Beiräte, mit den Marktbesuchern ins Gespräch zu kommen, um sich über ihre Arbeit und ihre Planungen austauschen zu können. „Wir verstehen uns als Sprachrohr für die älteren Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Deshalb würden uns sehr freuen, wenn wir aus den Gesprächen, Ideen und Anregungen für unsere Arbeit erhalten und erfahren, wo die älteren Menschen unsere Hilfe brauchen“, so die Seniorenbeiräte. Auch wollen sie an diesem Vormittag auf das Seniorentelefon aufmerksam machen. Wer Hilfe braucht oder einfach nur mal mit jemandem reden will, kann sich beim Seniorentelefon bei Tanja Abele, Telefon 07541 / 203 31 18, oder per E-Mail an t.abele@friedrichshafen.de melden. Sie stellt dann den Kontakt zu den Seniorenbeiräten her.

Darüber hinaus ist auch noch ein zweiter Info-Stand auf dem Schlemmermarkt geplant, und zwar am Samstag, 19. Juni von 10 bis 12 Uhr.