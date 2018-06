Das größte nationale Tischtennisereignis für Senioren im DTTB-Bereich hat in Neuenstadt am Kocher stattgefunden. 491 Senioren kämpfen in drei Tagen um Titel im Einzel sowie dem Doppel und Mixed in sieben Altersklassen (Ü40-Ü80). Alle in Neuenstadt anwesenden Teilnehmer haben sich über die entsprechenden Regionsmeisterschaften für diese 38. deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Den Deutschen Meisterschaftstitel Ü60 holte sich aus unserem Bezirk Hannelore Stowasser (Sportfreunde FN) im Doppel mit Rose Diebold (Baden) in ihrer Altersklasse. Im Mixed konnte sie an der Seite von Wolfgang Jagst, TTF Altshausen, die Silbermedaille gewinnen. Dritte Plätze erreichten Barbara Kamleitner, TSG Ailingen mit Wilfried Hildebrandt (TTVWH) unter 32 Ü65-Mixed-Paarungen und Karin Dostal, TV02 Langenargen im Doppel mit Doris Ruoff (TTVWH) in Ü70.

In den Einzelwettbewerben wurden Stowasser, Kamleitner und Dostal jeweils neunte. Ebenfalls den neunten Platz belegten im Doppel Karin Hoffmann (Sportfreunde) mit Amanda Vogt (TTVWH) sowie Kamleitner mit Margitta Ilskens (TTVWH). Auf den fünften Platz im Mixed kam Dostal mit ihrem Partner H.-J. Kruzinski (TTVWH).