Senioren reisen in die Heimat des „Bergdoktors“

Frühling am Wiessee, Kultur im Rheintal, ein Besuch in der Heimat des „Bergdoktors“, dazu Tagesfahrten zu attraktiven Zielen in der Region: Das Betreute Reisen im Kreisverband Bodenseekreis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat wieder ein üppiges Reiseprogramm für 2020 zusammengestellt. Bei allen Reisen und Fahrten werden die Teilnehmer von geschulten ehrenamtlichen DRK-Mitarbeitern begleitet und betreut.

Für einige Reisen endet der Anmeldeschuss bereits im März und April. Für zwei der Tagesfahrten sind die Ziele so gewählt, dass auch Menschen im Rollstuhl teilnehmen können, teilt das DRK mit.

Schnell Entschlossene können den Mai am Tegernsee erleben. Eine Busreise führt vom 3. bis 10. Mai nach Bad Wiessee. Anmeldeschluss für diese Reise ist am Montag, 16. März. Die Teilnehmer wohnen bei Halbpension im Vier-Sterne-Hotel oberhalb der Seepromenade.

Nach Boppard am Rhein führt die zweite Busreise vom 2. bis 8. Juni. Boppard liegt an der größten Schleife des Rheins, inmitten von Weinbergen, umgeben von Burgen und Schlössern. Das Obere Mittelrheintal ist Unesco-Weltkulturerbe. Die Teilnehmer wohnen im Vier-Sterne-Hotel direkt am Rhein. Anmeldeschluss ist am 2. April.

In die Heimat des „Bergdoktors“, nach Söll am Wilden Kaiser in Tirol, führt die dritte Busreise vom 4. bis 14. Oktober. Die Teilnehmer erleben den Herbst in den Alpen, fahren mit der Gondel auf den Hausberg und besuchen die Drehorte der beliebten Serie „Bergdoktor“. Anmeldeschluss ist am 12. August.

Die erste Tagesfahrt der neuen Saison beschert den Senioren aus dem Bodenseekreis am Mittwoch, 22. April Glücksmomente in der Schokoladenfabrik von „Ritter Sport“ in Waldenbuch. Zuvor besuchen die Teilnehmer das Zisterzienserkloster Bebenhausen. Weitere Ziele der Tagesfahrten sind das Lautertal mit der „Albgold“-Nudelfabrik sowie das Landesgestüt Marbach, Dornbirn in Vorarlberg mit einer Gondelfahrt auf den Hausberg Karren sowie der Kurort und die Skiflugschanze Oberstdorf. Außerdem erleben die Teilnehmer im Herbst Allgäuer Kulturschätze vom Flachsanbau über die Leinwandweberei bis zu den Müslimachern. Der Jahresabschluss führt zu einem Krippenmuseum und auf den Weihnachtsmarkt.

Im Reisepreis für die Tagesfahrten sind jeweils Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Eintrittsgelder enthalten. Die Teilnehmer können an mehreren Stellen im Bodenseekreis in den Bus zusteigen. Die Fahrten ins Lautertal und zum Landesgestüt Marbach am 14. Mai sowie nach Dornbirn und auf den Karren am 18. Juni sind auch für Menschen im Rollstuhl geeignet. Auch bei den mehrtägigen Reisen werden die Senioren von Mitarbeitern rund um die Uhr betreut.