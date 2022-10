Senioren-Popchor sucht Sänger

Der Popchor 60plusminus der Musikschule Friedrichshafen sucht weitere Sängerinnen und Sänger. Nach der coronabedingten Pause probt der Chor jetzt wieder immer donnerstags ab 19 Uhr in der Musikschule. „Wer Lust hat, mitzusingen, kann sich bei der Musikschule Friedrichshafen melden“, schreibt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

„Singen macht Spaß und singen tut gut“ ist das Motto des Senioren-Popchors 60plusminus an der Musikschule Friedrichshafen. Der im Mai 2015 vom ehemaligen Musikschulleiter und Chordirektor Uli Vollmer gegründete Chor, erfreute laut Mitteilung sich großer Beliebtheit.

„Bei seinen Jahreskonzerten im Graf-Zeppelin-Haus und bei verschiedenen Auftritten im Bodenseeraum, bewies der mehr als 50 Sängerinnen und Sänger zählende Chor, welche Kraft in ihm steckt und begeisterte das Publikum mit seinen schwungvollen Songs von ABBA bis zu den Toten Hosen“, scheibt die Stadt. Während Corona durfte der Chor nicht mehr gemeinsam proben und auftreten. Dadurch kam das Chorleben zum Stillstand und die Chorgemeinschaft brach zum Teil auseinander.

Seit dem Frühjahr probt der Chor wieder regelmäßig und freut sich über jeden Neuzugang. Menschen jenseits der 50 sind laut Mitteilung herzlich zum Mitsingen eingeladen. Notenkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Geprobt wird donnerstags ab 19 Uhr im kleinen Saal der Musikschule Friedrichshafen in der Wendelgardstarße 25. Aktuell stehen „Komm, wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg, „Oh, Champs Elysées“, „Zusammen“ von den Fantastischen Vier und „We are the world“ von Michael Jackson auf dem Probenplan.

Wer am Mitsingen im Chor interessiert ist, kann jederzeit gerne zur Probe kommen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Musikschule Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 2035 55 50. Dort kann man sich auch anmelden. Alle Infos zur Musikschule gibt es im Internet unter www.musikschule.friedrichshafen.de.