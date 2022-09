Senioren Internet Treff bietet wieder Kurse an

Der Verein Senioren Internet Treff (SIT-FN) startet demnächst mit neuen Kursen. Das teilen die Verantwortlichen in einer Vorschau mit.

Ehrenamtliche Helfer des Vereins unterstützen die Interessierten in kostenlosen Veranstaltungen die digitale Welt zu erkunden. Angesprochen sind sowohl reine Anfänger aber auch diejenigen, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer haben und ihre Möglichkeiten erweitern und ausbauen wollen. Bei den Veranstaltungen können eigene Geräte (Smartphone, Tablet, Laptop) mitgebracht werden oder man nutzt die vereinseigenen Schulungsgeräte.

Keiner ist zu alt und wer bisher meinte: „Das Zeug brauche ich nicht“ wird schnell feststellen, dass die Nutzung der modernen Technik viel Spaß, Freude und Erleichterung im Alltag bringen kann, schreibt der Verein in seiner Ankündigung weiter. Bei den Kursen werden Fragen zur Handhabe und Funktion der Geräte beantwortet, aber auch eine sinnvolle und sichere Nutzung aufgezeigt. Begriffe wie Onlinebanking, Steuererklärung mit ELSTER, Corona-Warn-App, Wetter-Warn-App, LUCA, WhatsApp, Skype und andere werden mit Leben gefüllt. Auch praktische Tipps und Hilfen für den Alltag stehen auf dem Programm.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und weitere Informationen zu Inhalten der jeweiligen Kurse sowie Ort und Termin erhalten möchte, ist zu den Informationsveranstaltungen eingeladen, bei denen man sich auch für die Kurse anmelden kann. Die Termine sind am Dienstag, 13. September, um 10 Uhr im Seniorentreff in Ailingen und am Donnerstag, 15. September, um 16 Uhr im Vereinsheim Zeppelinstraße 300 in Fischbach.