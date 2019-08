In den Genuss einer elektrounterstützten Rikscha-Ausfahrt sind am Sonntagnachmittag 15 Bewohner des Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen gekommen. Die Initiative „Radeln ohne Alter“, 2012 im dänischen Kopenhagen gegründet, ist inzwischen weltweit aktiv und machte bei der diesjährigen Deutschlandtour Station in der Friedrichshafener Konstantin-Schmäh-Straße 30.

Acht ehrenamtliche „Strampler“ oder auch „Piloten“ genannt, nahmen 15 Heimbewohner auf, um mit ihnen eine Ausfahrt ins Hinterland von Schnetzenhausen zu unternehmen. Markus Borho, Leitungsassistent der Bruderhaus-Diakonie und Tobias Günther, Fachbereichsleiter Altenhilfe Oberschwaben-Bodensee und Hausleiter des Gustav-Werner-Stifts, möchten die Rikscha-Fahrten dauerhaft anbieten und suchen noch weitere ehrenamtliche Piloten. Bisher hätten sich zwei Fahrer in Friedrichshafen gemeldet.