Senioren-Europameisterschaften in Cerdanyola

Mit oberschwäbischer Beteiligung fand am 16. Mai die 3. Senioren Berglauf EM in Cerdanyola nahe Barcelona statt. Bei nahezu idealen äußeren Bedingungen hatten die Teilnehmer eine Streckenlänge von 11 400 Meter mit 400 Metern Höhendifferenz zu bewältigen. Die Teilnehmer aus Oberschwaben erzielten dabei durchweg beachtliche Resultate.

Schnellste Läuferin war Monica Carl (TV Langenargen), die das Ziel in 50:28 min erreichte und damit Platz drei in der W35 belegte. Jürgen Schulze (LG Welfen) kam nach 54:33 min ins Ziel und wurde Sechster in der M65 sowie Zweiter in der Mannschaftswertung, dicht gefolgt von Uschi Bergler (LG Welfen), die trotz erneut aufgebrochener Fersenverletzung mit 54:34 min Platz vier in der W50 und den zweiten Platz in der Mannschaftswertung erkämpfte. Erika Sommer (LG Welfen) benötigte 58:22 min, was für sie Platz 8 in der W50 bedeutete. Für Irmgard Olma (LG Welfen) blieb die Uhr nach 60:34 min stehen. Sie wurde damit Zweite in der W60. Erneut mit guten Ergebnissen kamen die Läufer aus dem Schussental vom dritten Lauf des Soldatenheim Laufcup 2010 aus Stetten akM zurück. Gesamtsieger war wie zuvor in Immendingen der Ehinger Peter Kotz in 25:50 min. Schon auf den Plätzen 4 und 5 folgten von der LG Welfen Andreas Müller in 26:00 sowie Tobias Kolbeck in 26:14 min, die damit beide in ihren Altersklassen M40 bzw. MJgd siegten. Einen weiteren Altersklassensieg erreichte Edi Stauch (SC Vogt) in der M60 mit 30:27 min. Jeweils zweite Plätze belegten Fritz Scholz (LG Welfen) mit 28:48 min in der M50 und Reinhold Müller (Finanzamt Ravensburg) in der M55 mit 30:55 min. Christian Heggelbacher (LG Welfen) erreichte das Ziel in 29:08 min. Dies ergab für ihn Platz drei in der M30. Dieselbe Platzierung in der W45 gab es für Edith Weber (SC Vogt) in 42:20 min. In der Mannschaftswertung, in der insgesamt 14 Teams gewertet wurden, belegte die LG Welfen I mit Andreas Müller, Tobias Kolbeck und Bernd Adelmann Platz zwei und der SC Vogt mit Michi Erlitz, Peter Spriessler und Edi Stauch Rang sieben. Neunter wurde das Team des Finanzamts Ravensburg in der Besetzung Gregor Weber, Reinhold Müller und Christopher Weber. Die LG Welfen II mit Fritz Scholz, Christian Heggelbacher und Alexander Platzek wurde Elfter.

Weitere Ergebnisse:

Bernd Adelmann (LG Welfen): 28:23 min; 5. in M45

28. Michi Erlitz (SC Vogt): 28:38; 7. in M40

Gregor Weber (FA Ravensburg): 29:23 min; 6. in M20

Peter Spriessler (SC Vogt): 30:21 min; 9. in M40

Christopher Weber (FA Ravensburg): 31:09 min; 8. in M35

101. Alexander Platzek (LG Welfen): 38:20 min; 4. in M65

Der vierte Lauf ist am Mittwoch, 9. Mai, in Mengen.

Die kompletten Ergebnislisten gibt es im Internet unter www.crosslaufsport.de