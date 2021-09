Senioren-Akademie bildet Medienmentoren aus

Auch ältere Menschen sollen sich beim Umgang mit den digitalen Medien und den vielen Anwendungsmöglichkeiten sicherer fühlen und Medienkompetenz entwickeln können. Das Senioren-Medienmentoren-Programm richtet sich deshalb laut Pressemitteilung an Interessierte, Seniorinnen und Senioren, die bereits Erfahrungen mit der Bedienung und Nutzung digitaler Medien gesammelt haben. Sie erhalten umfangreiches Wissen zu Medien und Medienthemen. „Sie werden durch die Qualifizierung befähigt, das erworbene Wissen gewinnbringend an andere weiterzugeben“, so die Mitteilung weiter. Die Seniorenakademie Donau-Oberschwaben e.V., Außenstelle Friedrichshafen, führt mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) die zehnstündige Qualifizierung an drei Nachmittagen durch. Diese sind am 20., 21. und 26. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.