Senior am Steuer rammt mehrere Autos im Parkhaus

Ein 91-Jähriger hat im Parkhaus am See in Friedrichshafen mit seinem Wagen am Freitagnachmittag um kurz vor 14 Uhr mehrere Fahrzeuge gestreift. Laut Polizeibericht habe er mehrere Runden im Parkhaus gedreht, dann sei sein Auto gegen eine Parkhauswand geraten. Als Ursache vermuten die Beamten ein gesundheitliches Problem. Der Mann habe orientierungslos gewirkt und habe angegeben, dass er sich nicht wohl fühle und nicht wisse, was geschehen war. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, er muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beträgt nach Auskunft der Polizei rund 3.000 Euro. Den Schaden am Fahrzeug des 91-Jährigen beziffern die Beamten auf knapp 4.000 Euro. Ob auch am Parkhaus ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.