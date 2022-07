„Sendung mit der Maus“ besucht den Zeppelin

Wie wird ein Zeppelin gebaut? Wo wohnt er und wie fliegt er? Und was ist eigentlich das Außergewöhnliche an diesem Luftschiff? „All diese Fragen beantwortet die Zeppelin-Sachgeschichte in der „Sendung mit der Maus am 17. Juli“ freut sich Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei.

Das Team der beliebten Kindersendung hat den Bau eines Zeppelins im Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen begleitet. Zu sehen ist der fertige Beitrag am kommenden Sonntag, 17. Juli 2022 in der „Sendung mit der Maus“ um 9.30 Uhr in der ARD und um 11.30 Uhr im KIKA. Die 360 Grad-Version gibt es ab dem 17. Juli auch auf YouTube und in der Maus-App.