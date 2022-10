Seminarreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz

Die Betreuung eines an Demenz erkrankten Angehörigen bringt eine große Veränderung im Leben. Um Angehörigen eine Hilfestellung bei dieser Aufgabe zu geben, organisiert der DRK-Kreisverband Bodenseekreis in Friedrichshafen eine Seminarreihe „Kompetenz bei Demenz“ für Angehörige von Menschen mit Demenz. Das Seminar umfasst fünf Termine im Zeitraum von 8. November bis 6. Dezember, jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Rotkreuz-Zentrums in Friedrichshafen statt, Rotkreuzstraße 2.

Im Rahmen der Seminarreihe werden unter anderem die Fragen beantwortet, was eine Demenzerkrankung ist und welche Möglichkeiten der Entlastung es für pflegende Angehörige gibt, heißt es in einer Ankündigung des DRK-Kreisverbands. Die Schulung hilft, Demenz zu verstehen, und beschäftigt sich mit herausfordernden Situationen im Lebensalltag mit einem an Demenz Erkrankten sowie mit der Pflege. Außerdem gibt es Informationen über die Pflegeversicherung und die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Referenten sind Dr. Jochen Tenter, Nervenarzt, Diplom-Sozialpädagogin Bruna Wernet, Leiterin der Fachstelle Demenz beim DRK-Kreisverband, und Diplom-Sozialpädagogin Heike Dindorf, Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige, Caritasverband Linzgau. Die Teilnahme kostet 110 Euro, die Kostenübernahme durch die Pflegekasse ist möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Dienstag, 25. Oktober, bei Bruna Wernet, Telefon 07541/50 41 26, E-Mail bruna.wernet@drk-kv-bodenseekreis.de.