Seminarkurs von Graf Soden und GZG besichtigt Häfler SZ-Redaktion in der Eugenstraße

Ein Seminarkurs der Gemeinschaftsschule Graf Soden und des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, der das Thema Kommunikation und Medien behandelt, hat dieser Tage die Schwäbische Zeitung in Friedrichshafen besichtigt – und berichtet selbst über den Besuch.

Nach der Besichtigung der neuen Redaktion in der Eugenstraße, die interessante Einblicke in das Arbeiten und die Abläufe vor Ort gab, stellte Redaktionsleiter Martin Hennings die „Schwäbische Zeitung“ vor. Er berichtete über die Geschichte und die Zukunft von Lokalzeitungen und nahm dabei die zunehmende Digitalisierung in den Blick. Die Lokalzeitung verliert seiner Einschätzung nach trotz Internet nicht an Wichtigkeit, weil sie eine wichtige Informationsquelle für lokale Ereignisse darstellt.

Die Übermittlung dieser Informationen müsse in der Zukunft jedoch zunehmend digital stattfinden, da das Interesse für gedruckte Produkte abnehme. Die Zeitung bietet deshalb neben seiner Papierausgabe ein E-Paper und eine Website an, auf der sich Leserinnen und Leser informieren können. Auch ist der Verlag auf dem Weg, sich breiter aufzustellen, und sich zum Beispiel mit Logistik- und Digitaldienstleistungen zusätzliche Standbeine aufzubauen.

Hennings erläuterte den Weg der Zeitung, die täglich eine Auflage von rund 140.000 Exemplaren hat, von der Berichtsidee bis zum Frühstückstisch. Auf die Frage, wo lokale Themen herkommen, antwortete er, dann man manchmal nur die Augen aufhalten müsse. Zudem gebe es Input zum Beispiel von der Polizei, Vereinen, Behörden, Schulen und viele Veranstaltungen. Zudem könne man überregionale Ereignisse „lokal herunterbrechen“, also auf die eigene Region beziehen.

Auf die Frage, welche Rolle die Lokalzeitung in Zukunft haben wird, zeigte er sich optimistisch. Die Zeitung trage zur Aufrechterhaltung der Demokratie bei, da sie die Bürgerinnen und Bürger informiert und somit Grundlage für wichtige Diskussionen bietet. Die Zeitung sei eine vertrauenswürdige Quelle, die im Gegensatz vielen Einträgen auf Facebook oder Google unabhängig informiert. Dies verliert auch in Zukunft nicht an Wert.