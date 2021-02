Semester-Auftakt der VHS findet online statt

Die Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen lädt für Freitag, 12. Februar, zu einem kostenlosen Schnupperabend ein. Von 19 bis 21.30 Uhr können Interesssierte dabei einige Dozenten kennenlernen und sich mit der Technik von Onlinekursen vertraut machen. Unter anderem geht es dabei um die Fragen: Was hat die VHS zu bieten? Wie funktionieren Online-Kurse? Welche Themen werden angeboten?

Der Semester-Auftakt beginnt mit einer Begrüßung von VHS-Leiter Detlev Maaß: „Wir sind inzwischen digital ganz gut aufgestellt, sodass sich unser Online-Angebot sehen lassen kann. Auch an diesem Abend wollen wir aus jedem Fachbereich etwas vorstellen, im Gesundheitsbereich sind es sogar fünf Kurse geworden. Ich denke, dass man nach 30 Minuten ganz gut sehen kann, ob das was für einen ist.“ Zusätzlich stehen die Fachbereichsleiter an diesem Abend Rede und Antwort. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs etwas für ihn sein könnte, wird gerne beraten.

Die Schnupperangebote dauern jeweils eine halbe Stunde, die Mal- und Zeichenkurse etwa 45 Minuten. Somit können mehrere Kurse an dem Abend getestet werden. Vielleicht hat man zuerst Lust, etwas zu Onlinemarketing zu hören und sich danach in Fit Tone Basic auszupowern, schreibt die VHS. Etwas ruhiger geht es in Italienisch und Spanisch, im Kreativen Schreiben oder in der Wirbelsäulengymnastik zu. Ein guter Abschluss wäre sonst auch einer der Yoga-Kurse und Qi Gong. Alles was man braucht ist ein internetfähiges Gerät und je nach Kurs etwa eine Matte oder Malutensilien. Wichtig ist, dass man die benötigten Dinge griffbereit zur Seite legt.

Das komplette Programm für den Semester-Auftakt mit detaillierten Kursbeschreibungen finden Interessierte unter www.vhs-fn.de im Menü Programme unter Online-Angebote, besondere Veranstaltungen. Bis zum Schluss wird am Angebot geschliffen, es lohnt sich also, immer wieder vorbei zu schauen. Auch eine Anleitung zu Videokonferenzen mit Zoom und Big Blue Button wird es geben, sodass auch technisch weniger Versierte die Möglichkeit haben, teilzunehmen.

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, wichtig ist laut VHS nur, im Vorab zu schauen, was für welchen Kurs an Material benötigt wird.